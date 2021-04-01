Övgü dolu sözler: Türkiye bunun güçlü bir kahramanı

AA 01 Nisan 2021 Perşembe 19:12 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 20:26

Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen haftalık olağan basın toplantısının ikincisinde konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da davet edildiği toplantıda Ghebreyesus, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 78 ülkeye 35 milyon doz yeni tip koronavürüs (Kovid-19) aşısı gönderildiğini aktardı.

Ghebreyesus, "Ancak aşı eşitliği ve bulunabilirliği konusunda halen ciddi bir zorluk var." uyarısında bulundu.

27 Mart'ta elinde DSÖ'nün acil kullanıma onay verdiği aşıları bulunduran ülkelere seslenerek, dünyanın 20 yoksul ülkesine ivedilikle 10 milyon doz Kovid-19 aşısı bağışlanması çağrısında bulunduğunu anımsatan Ghebreyesus, bu konuda henüz hiçbir ülkeden taahhüt almadıklarını vurguladı.

Ghebreyesus, halen umudunu yitirmediğini belirterek, "bazı liderlerin adım atacağını umduğunu" kaydetti.

Konuşmasında Türkiye'ye de övgüde bulunan Ghebreyesus, Türkiye'nin 2021'in Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı olmasının "güçlü bir kahramanı" olduğunu vurguladı.

Ghebreyesus, etkili bir sağlık iş gücünün, sağlık sistemlerini pandemiye karşı korumak için anahtar bir unsur olduğunun altını çizdi.

- "Salgının bu zor döneminde sağlık çalışanlarının aşılanmasına sevindim"

Dünya genelinde sağlık çalışanlarının salgına karşı verilen mücadelenin ön saflarında yer aldığına ve kritik rol oynadığına dikkati çeken Ghebreyesus, "Bu yıl, sağlık çalışanlarının yılıdır ve salgından önce bile en az 18 milyon sağlık çalışanı açığı olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Ghebreyesus, Sağlık Bakanı Koca'ya basın toplantısına katılımından dolayı Türkçe teşekkür etti. Ayrıca, Türkiye'de salgının bu zor döneminde sağlık çalışanlarının aşılanmasına sevindiğini kaydetti.

Türkiye'nin yaptığı teklif üzerine DSÖ, 2021'i "Sağlık Çalışanları Yılı" ilan etmişti.

