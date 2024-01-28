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Dünya

DSÖ'den ''UNRWA'ya çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bağışçılara, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yönelik finansal desteği askıya almamaları yönünde çağrıda bulundu.

AA28 Ocak 2024 Pazar 20:47 - Güncelleme:
DSÖ'den ''UNRWA'ya çağrısı
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Ghebreyesus, bazı ülkelerin, İsrailli yetkililerin UNRWA çalışanlarının Hamas'a destek verdiği iddiasının ardından kuruluşa finansal desteklerini askıya almalarına ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Bağışçılara bu kritik zamanda UNRWA'ya sağladıkları fonları askıya almamaları yönünde çağrıda bulunan Ghebreyesus, "Finansal desteğin kesilmesinin yalnızca desteğe çaresizce ihtiyaç duyan Gazze halkına zararı olacak." ifadesini kullandı.

- Ne olmuştu?

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD ve Fransa, UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

  • UNRWA
  • Tedros Adhanom Ghebreyesus

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