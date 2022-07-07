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Dünya

DSÖ'ye göre dünya genelinde maymun çiçeğinden 3 kişi öldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde maymun çiçeği virüsü nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

AA7 Temmuz 2022 Perşembe 13:52 - Güncelleme:
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Örgütten yapılan yazılı açıklamada, 1 Ocak'tan 4 Temmuz'a kadar maymun çiçeğinin epidemik ve epidemik olmadığı ülkelerdeki yayılımına ait veriler güncellendi.

Açıklamada, DSÖ'nün 5 bölgesindeki 59 ülkeden merkeze gönderilen 6 bin 27 vaka ile beraber maymun çiçeği kaynaklı 3 can kaybının doğrulandığı kaydedildi.

Artan vakaların birçok ülkede panik yaratması üzerine DSÖ, bundan sonra 2 haftada bir maymun çiçeği vakalarına dair güncelleme yapacağını duyurdu.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünkü basın toplantısında maymun çiçeği vakalarının test ile belirlenmesinde hala birtakım zorluklar yaşandığını, bu yüzden önemli sayıda vakaların kayıtlara resmen geçemediğini belirtmişti.

Ghebreyesus, virüsün Afrika'da da yayıldığına dikkati çekerek kıta genelinde bugüne kadar virüsün hiç etkili olmadığı bölgelerde yeni vakaların tespit edildiğini vurgulamıştı.

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