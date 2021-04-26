DTÖ'den ''yoksul ülkelere aşı ihracatı yapın'' çağrısı

AA 26 Nisan 2021 Pazartesi 15:11 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 15:17

Okonjo-Iweala, Avrupa Komisyonu tarafından çevrim içi düzenlenen "Ticaret Politikası" konulu etkinlikte konuştu.



Aşı milliyetçiliği ve eşitsizliğin işe yaramadığını belirten Okonjo-Iweala, "Kovid-19 aşısını henüz paylaşmayan veya ihraç etmeyen ülkeleri bunu mümkün olan en kısa sürede yapmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Okonjo-Iweala, Birleşik Krallık ve ABD'deki aşıların bir kısmının yoksul ülkelere ihraç edilmesinin "harika" sonuçlar doğuracağını ifade ederek, "Bence bunu yapmaya hazırlanıyorlar." dedi.