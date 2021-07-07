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Dünya

Dubai'de büyük bir patlama meydana geldi!

Dubai'de büyük bir patlama sesi duyulduğu ve ardından yangın çıktığı öğrenildi.

7 Temmuz 2021 Çarşamba 23:28 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 23:28
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