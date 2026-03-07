İSTANBUL 10°C / 4°C
Dünya

Dubai'de gökdelende patlama: Engellenen saldırının enkazı can aldı

Dubai'de bir gökdelende meydana gelen patlamanın, engellenen bir hava saldırısı sırasında düşen enkazdan kaynaklandığı açıklandı. Enkazın bir araca isabet etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

7 Mart 2026 Cumartesi 23:28
Dubai'de gökdelende patlama: Engellenen saldırının enkazı can aldı
ABONE OL

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Dubai Medya Ofisi, Dubai'de bir gökdelende meydana gelen patlamanın bölgede engellenen hava saldırısı sırasında düşen enkazdan kaynaklandığını, enkazın bir araca isabet etmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

BAE Dubai Medya Ofisi, Dubai kentinde "23 Marina" adlı gökdelende meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Dubai Marina bölgesinde meydana gelen patlamanın bölgedeki bir hava saldırısına gerçekleştirilen müdahale sırasında yaşandığı teyit edildi. Açıklamada, "Başarılı bir engelleme sırasında Dubai Marina'daki bir kulenin cephesinde küçük bir kaza meydana geldi" denildi. Medya Ofisi ayrıca, müdahale sonucu etkisiz hale getirilen unsurun enkazının Al Barsha bölgesindeki bir araca isabet ettiğini bildirdi. Olay sonucunda aracın sürücüsü olan Pakistan vatandaşı bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

