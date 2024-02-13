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Dünya

Dubai'de Türkiye'nin onur konuğu olduğu zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verecek

Türkiye'nin onur konukları arasında bulunduğu '2024 Dünya Hükümetler Zirvesi' Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede ana konuşmacı olarak hitapta bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün 'Sürdürülebilirlik ve Yeni Küresel Dönüşümler' temasıyla konuşma yapması bekleniyor.

13 Şubat 2024 Salı 08:10 - Güncelleme:
Dubai'de Türkiye'nin onur konuğu olduğu zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verecek
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenen "2024 Dünya Hükümetler Zirvesi" 25'ten fazla devlet başkanı ve hükümet liderinin katılımıyla başladı.

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan haberde, "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" temasıyla gerçekleşen Dünya Hükümetler Zirvesi'nin 14 Şubat'a kadar süreceği belirtildi.

Zirvede dünyanın karşı karşıya kaldığı acil sorunların gölgesinde geleceğe dair fırsat ve zorlukların ele alınacağı aktarılan haberde, zirveye 25'ten fazla devlet ve hükümet liderinin katılım gösterdiğine işaret edildi.

Dubai'de gerçekleşen zirveye dünyanın farklı ülkelerinden 120 hükümet heyetinin yanı sıra 85'i aşkın uluslararası ve bölgesel örgütün katılım sağladığı vurgulanan haberde, 4 binden fazla katılımcı arasında dünyanın dört bir yanından uzman, düşünür ve yetkililerin de zirvede bulunacağı ifade edildi.

Haberde, Dünya Hükümetler Zirvesi kapsamında 6 ana temada gerçekleşecek 15 küresel forumda gelecekteki küresel büyük dönüşümlerin ele alınacağına dikkat çekildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ONUR KONUĞU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ne onur konuğu olarak katılıyor. Erdoğan, çeşitli ülkelerden devlet ve hükümet yetkilileri ile uluslararası kuruluş, özel sektör, akademi, sivil toplum, düşünce kuruluşu ve medya temsilcileri ile iş insanlarını bir araya getiren zirvede ana konuşmacı olarak hitapta bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün "Sürdürülebilirlik ve Yeni Küresel Dönüşümler" temasıyla konuşma yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirve vesilesiyle, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan başta olmak üzere katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.

Erdoğan'ın zirvedeki hitabının ardından uluslararası yatırım şirketleri ile emirlik ailelerine ait şirketlerin temsilcilerini kabul etmesi de bekleniyor.

MISIR'A ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın ise Mısır'a resmi ziyarette bulunacak.

Kahire kentinde yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve üst düzey ikili işbirliği mekanizmalarının canlandırılması bağlamında atılacak adımlar üzerinde durulacak.

Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra, Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • DUBAİ
  • 2024 Dünya Hükümetler Zirvesi

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