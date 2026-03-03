İSTANBUL 13°C / 2°C
4 Mart 2026 Çarşamba
Dünya

Dublin harekete geçti: Vatandaşlar Umman üzerinden tahliye edilecek

İrlanda Dışişleri, Savunma ve Ticaret Bakanı Helen McEntee, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan vatandaşların Umman üzerinden tahliye sürecinin başlatılacağını açıkladı.

AA3 Mart 2026 Salı 23:38
Dublin harekete geçti: Vatandaşlar Umman üzerinden tahliye edilecek
ABONE OL

McEntee, yaptığı yazılı açıklamada, çok sayıda İrlanda vatandaşının İran'ın hedefi olan Orta Doğu ülkelerinden çıkış için beklediğini, kurulan Konsolosluk Kriz Merkezi'nin tahliyeleri planladığını kaydetti.

Bu kapsamda ilk tahliye uçuşunun gelecek günlerde Umman'dan kalkacak tarifeli bir uçakla yapılacağı bilgisini paylaşan McEntee, "İlk tahliye uçuşu Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan, oturma izni olmayan, çok acil desteğe ihtiyaç duyan dezavantajlı İrlanda vatandaşlarına yönelik olacak." ifadelerini kullandı.

McEntee, bakanlığın dezavantajlı vatandaşlarla temasa geçeceğini belirterek, "Bu krize verdiğimiz karşılık kapsamında önce dezavantajlı vatandaşlarımızla temasa geçileceği için herkesten sabır göstermesini istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgedeki tüm vatandaşların ilgili büyükelçilikler üzerinden varlıklarını bildirmesi gerektiğine dikkati çeken McEntee, konsolosluk hizmetlerinin verilmeye devam ettiğini bildirdi.

