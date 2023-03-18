Duhok'taki sır kazada yeni detaylar! Ölen teröristlerden biri bakın kim çıktı?

Terör örgütü PKK/YPG, Irak'ın kuzeyinde birbirlerine çarparak düşen iki helikopterde 9 üyelerinin öldüğünü açıkladı. Biri, 'elebaşı' Mazlum Abdi'nin yeğeni.

Pençe-Kilit Operasyonu sahasına yakın bir noktada dağa çakılan helikopterle ilgili dün terör örgütü PKK/YPG'den bir açıklama geldi. SDG adıyla yapılan açıklamada, "Süleymaniye'ye eğitim ve güç değişimi için giden" iki helikopterin olumsuz hava koşulları nedeniyle havada çarpışarak düştüğü belirtildi.

HELİKOPTERİN PİLOTUYDU

Helikopterlerde terör örgütünün sözde 'özel kuvveti' olan YAT biriminden 9 kişi bulunduğu, ölenlerden birinin aynı zamanda YPG/PKK'nın elebaşlarından Mazlum Abdi'nin yeğeni Şervan Kobani kod adlı Abdu Mustafa Abdi olduğu açıklandı. 'YAT Genel Komutanı' olduğu belirtilen Kobani'nin helikopteri kullandığı da öğrenildi.

HASEKE'DEN HAVALANDI

Washington merkezli Al Monitör sitesi 'bölgesel bir istihbarat kaynağı'na dayandırarak, "Helikopterler Haseke'den Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB-Talabani'nin partisi) kontrolündeki Süleymaniye'ye gidiyordu. Türk radarlarından kaçınmak için çok alçaktan uçuyorlardı. Son üç gündür hava koşullan çok kötüydü ve muhtemelen zayıf görüş nedeniyle kaza meydana geldi" bilgisine yer verdi.

Kaza ve açıklamalar sonrası geriye şu sorular kaldı:

1- PKK/YPG'li teröristlere helikopteri kim tahsis etti? Teröristlere pilot eğitimini kimler verdi?

2- İkinci helikopterin enkazı nereye düştü, açıklamada neden detay verilmedi?

3- Haseke'den gelen teröristler Süleymaniye'de kimlerle, ne görüşecekti?