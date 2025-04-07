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Dünya

Duisburg'da okullarda panik! Eğitime bir gün ara verildi

Almanya'nın Duisburg kentinde, okullara gönderilen tehdit içerikli elektronik postalar nedeniyle 15 ilk ve ortaokulda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

AA7 Nisan 2025 Pazartesi 13:16 - Güncelleme:
Duisburg'da okullarda panik! Eğitime bir gün ara verildi
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Duisburg polisinden yapılan açıklamada, henüz ismi belirlenemeyen aşırı sağcıların, bazı okullara tehdit içerikli elektronik postalar gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, tehdit nedeniyle 15 ilk ve ortaokulda eğitime bir gün ara verildiği ve bu kapsamda 18 bin öğrencinin okula gidemediği kaydedildi.

Gönderilen elektronik postalarda "temizlikten" söz edildiği, bu kelimenin Nasyonal Sosyalizm döneminde Yahudilere, Sintilere, Romanlara ve engelli insanlara yönelik zulmü tanımlamak için de kullanıldığı ifade edildi.

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