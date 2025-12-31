İSTANBUL 5°C / -2°C
Dünya

Dünya 2026'ya giriyor! İlk havai fişekler Pasifik'te patladı

Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkelerinden Kiribati, Samoa, Tonga, Fiji ve Yeni Zelanda, yerel saatlerinin gece yarısını vurmasıyla kutlamalar eşliğinde 2026 yılına giriş yaptı.

31 Aralık 2025 Çarşamba 15:40
Dünya 2026'ya giriyor! İlk havai fişekler Pasifik'te patladı
BBC'nin haberine göre, dünyanın pek çok ülkesinde yeni yıl heyecanı sürerken, Uluslararası Tarih Değiştirme Çizgisi (IDL) yakınlarında yer alan ülkelerde 2026'ya girildi.

Türkiye saatiyle 13.00'te, Pasifik ada ülkesi Kiribati 2026'ya "merhaba" diyen ilk ülke oldu.

Kiribati'yi hemen ardından Yeni Zelanda ve Pasifik'teki diğer ada ülkelerinden Samoa, Tonga ve Fiji izledi.

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde yeni yıl kutlamalarla ve büyük havai fişek gösterileriyle karşılandı.

Diğer ülkelerin de sırasıyla 2026'ya girmesi beklenirken, yeni yıla giriş sıralamasında Uluslararası Tarih Değiştirme Çizgisi'ne (IDL) ilişkin dikkat çekici bir detay öne çıkıyor. Her yeni yıla ilk giren Kiribati'ye yaklaşık 2 bin kilometre uzaklıktaki ABD'ye bağlı Baker Adası, IDL'nin diğer tarafında yer aldığı için yeni yıla en son giren yerler arasında bulunuyor.

