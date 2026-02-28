Dünya ABD ve İsrail'in İran'a saldırısını böyle gördü

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının uluslararası temel ilkeleri ihlal ettiğini ve saldırıların kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, ABD'yi İran'la yürütülen nükleer görüşmeleri askeri operasyonlar öncesinde "bir kamuflaj" olarak kullanmakla suçlayarak "Barış elçisi bir kez daha gerçek yüzünü gösterdi. İran'la yapılan tüm müzakereler bir kamuflaj operasyonudur. Bundan kimsenin şüphesi yoktu. Aslında kimse, herhangi bir konuda gerçekten anlaşmak istemiyordu" dedi.

ABD'nin sadece 249 yaşında olduğunu, Pers İmparatorluğu'nun ise 2 bin 500 yıl önce kurulduğunu hatırlatan Medvedev, "100 yıl sonra (ne olacağını) göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'daki son gelişmeler tehlikeli." mesajını paylaştı.

Tahran'ın "binlerce insanı öldüren, balistik füze ve nükleer programlarıyla, terör gruplarına verdiği destekle küresel güvenliğe ciddi bir tehdit" oluşturduğunu belirten Kallas, AB'nin İran'a karşı yaptırımlar uyguladığını ve nükleer konu da dahil olmak üzere, diplomatik çözümleri desteklediğini anımsattı.

Kallas, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve bölgedeki diğer bakanlarla görüştüğüne işaret ederek şunları kaydetti:

"AB ayrıca diplomatik yolları araştırmak için Arap ortaklarıyla yakından koordinasyon sağlıyor. Sivillerin korunması ve uluslararası insancıl hukuk önceliğimizdir. Konsolosluk ağımız, AB vatandaşlarının ayrılışlarını kolaylaştırmak için tam olarak çalışıyor. Bölgeden gerekli olmayan AB personeli geri çekiliyor."

Kallas, AB'nin Aspides deniz misyonunun Kızıldeniz'de yüksek alarmda kalmaya devam ettiğini ve deniz koridorunun açık kalmasına yardımcı olmak için hazır beklediğini kaydetti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, "İran'a yönelik gerekçesiz saldırıları şiddetle kınadığını" bildirdi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Dar'ın, krizin barışçıl şekilde müzakere yoluyla çözülmesi için diplomatik çabaların acilen yeniden başlatılması ve gerginliğin derhal durdurulması çağrısında bulunduğu belirtilerek, "Dar, İran'a yönelik gerekçesiz saldırıları şiddetle kınadı." ifadesi kullanıldı.

İngiltere hükümeti, ABD ile İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin, "Daha geniş bölgesel çatışmaya doğru tırmanma görmek istemiyoruz." açıklamasında bulundu.

İngiltere hükümet sözcüsü, ⁠ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilmemesi gerektiğini ve bu nedenle müzakere yoluyla çözüme ulaşma çabalarını sürekli desteklediklerini bildirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasının ardından ülkesini olası felaketlerden korumanın "mutlak öncelik" olduğunu belirtti.

Avn, Başbakan Nevvaf Selam, Ulaştırma Bakanı Fayiz Rasamini, ABD'nin Lübnan Büyükelçisi Michel Issa ve Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolph Heykel ile gerçekleştirdiği görüşmelerde "Lübnan'ı korumak için en yüksek düzeyde hazırlıklı olmanın ve tüm yetkili kurumlar ile ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamanın zorunlu olduğunu" belirtti.

Avn, ülke içindeki dayanışmayı güçlendirme ve tüm çabaları birleştirmenin önemine dikkati çekerek "herhangi bir gelişmenin Lübnan topraklarını ve halkını etkilemesini önlemek" gerektiğini kaydetti.

Bu açıklamaların, Hizbullah'ın daha önce İran'a yönelik olası ABD veya İsrail saldırılarında askeri müdahalede bulunacağını duyurmasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Başbakan Salam, ise Hizbullah'a dolaylı bir mesaj vererek, "ülkenin güvenliğini ve birliğini tehdit eden maceralara sürüklenmesini kabul etmeyeceğini" söyledi.

İsrail, geçtiğimiz günlerde Lübnan'a uyarıda bulunmuş, Hizbullah'ın herhangi bir ABD-İran savaşına karışması durumunda, havaalanı da dahil olmak üzere sivil altyapıyı hedef alarak ülkeye sert bir saldırı düzenleyeceğini söylemişti

UKRAYNA

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada İran rejimini suçladı. Yapılan açıklamada, İran'daki mevcut gerginliğin İran yetkililerinin suçu olduğunu belirterek, Kiev'in İran halkının yanında olduğunu ve hükümet değişikliği çağrılarını yinelediğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Mevcut olayların nedeni, özellikle son aylarda yaygınlaşan İran rejiminin şiddeti ve cezasızlığı, özellikle de barışçıl protestocuların öldürülmesi ve bastırılmasıdır" dedi.

NORVEÇ

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının uluslararası hukukun ihlali olduğunu söyledi.

ICAN

Nükleer Silahların Yasaklanması Takibi ve Uluslararası Nükleer Silahları Kaldırma Girişimi (ICAN) İcra Direktörü Melissa Parke, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınayarak tüm askeri eylemlerin "acilen" durdurulması çağrısında bulundu.

ÜRDÜN

Ürdün, İsrail ve ABD saldırısı sonrasında İran'ın kendi topraklarının yanı sıra, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Katar ile Kuveyt'e yönelik saldırıları "en güçlü" ifadelerle kınadı.