IHA 12 Ekim 2020 Pazartesi 17:28 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 17:46

Almanya Başbakanı Angela Merkel, korona virüs salgınına ilişkin yetkililerle toplantı yaptı. Toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan hükümet sözcüsü Steffen Seibert, hükümetin salgını ciddiye aldığını belirterek toplantıda korona vak’alarındaki artışı durdurabilmek için alınacak önlemlerin ele alındığını söyledi. Almanya’nın salgının ikinci dalgasının başında olduğunu belirten Sözcü, salgınla mücadelenin önlem almakla mümkün olduğunu ifade etti.

Seibert, "Şimdi salgının artışına karşı başarılı bir şekilde karşı koyup koyamayacağımıza karar verme zamanıdır. Salgınla mücadele enfeksiyon zincirlerini takip etmekle mümkündür. Artışın devam etmesi veya düşüşe geçmesi aldığımız önlemlerin neticesini görmemiz için önemli bir göstergesidir. Bugün Başbakan korona kabinesiyle bir araya geldi. Çarşamba günü 16 eyaletin başbakanı ile bir araya gelerek durum değerlendirilmesi yapılacak" dedi.

Almanya’da enfeksiyon sınırını aşan riskli bölge sayısı 32’ye yükseldi.

Robert Koch Enstitüsü’ne göre, son 24 saatte Almanya’da 2 bin 467 yeni korona enfeksiyona rastlandığı ve 6 kişinin öldüğü bildirildi. Son verilere göre korona virüs vak’a sayısının 325 bin 331’e yükseldiği ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 621’e ulaştı.

GÜNEY AFRİKALI SAĞLIK BAKANI MKHİZE'DEN İKİNCİ KOVİD-19 DALGASI UYARISI

Bir televizyon kanalına açıklama yapan Mkhize, maske kullanılmaması ve gerekli önlemlerin alınmaması durumunda ikinci Kovid-19 dalgasının yaşanabileceği bilgisini paylaştı.

Vaka sayısında artış yaşandığına dikkati çeken Mkhize, "Salgınla mücadelede gerçekçi olmalıyız. İkinci dalganın yaşanıp yaşanmayacağından emin değiliz ancak böyle bir risk var." dedi.

Mkhize ayrıca, Güney Afrikalıları maske takmaya ve gerekli önlemleri almaya çağırdı.

- AFRİKA'DA KOVİD-19'UN EN FAZLA GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKE

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunda.

Ülkede son 24 saatte 1575 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 692 bin 471'e yükseldi.

En fazla vaka Gauteng, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde görüldü.

FRANSA BAŞBAKANI CASTEX: GÜÇLÜ BİR İKİNCİ DALGANIN İÇİNDEYİZ

Castex, France Info'nun canlı yayın programına katılarak salgına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkede salgının seyrinin kötüleşmeye ve hastanelerde yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranının artmaya devam ettiğini vurgulayan Castex, salgınla mücadele kapsamında 15 gün içerisinde yeni önlemler alınabileceğini söyledi.

Castex, "Güçlü bir ikinci dalganın içindeyiz. Tedbirlerde artık daha fazla gevşeme olamaz." dedi.

Bu ikinci dalganın Avrupa'da ve dünyada yaşandığına dikkati çeken Castex, ülkede bölgesel olarak sokağa çıkma kısıtlaması getirilebileceğini belirtti.

Castex, Fransızları tedbirlere daha sıkı şekilde uymaya davet etti.

Ülkede, 10 Ekim'de kayıtlara geçen 26 bin 896 vakayla, salgının başlangıcından bu yana ülkede ve Avrupa'da en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.

ÇİN’DE YENİ DALGA ENDİŞESİ

Çin’in doğusundaki Qingdao kentinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında Pazar günü tespit edilen 3 asemptomatik vak’a, yetkilileri harekete geçirdi. Yeni vak’aların ardından geniş çaplı araştırmalar ve nükleik asit testleri başlatıldı. Tespit edilen 3 asemptomatik vak’anın yakın temasta bulunduğu 377 kişiden 9’unun testi pozitif çıkarken, toplam yeni vak’a sayısı 12’ye yükseldi. 9 yeni vak’adan 3’ünün de asemptomatik olduğu aktarıldı.

KENT SAKİNİNİN TAMAMINA 5 GÜNDE COVİD-19 TESTİ YAPILACAK

Kentte 6’sı asemptomatik olmak üzere toplam 12 vak’a tespit edilmesi son dönemde kısıtlamaların gevşetildiği ülkede yeni dalga endişesine neden oldu. Tüm vak’aların Qingdao Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile ilişkili olduğu belirtildi. Söz konusu hastanenin "yurt dışından gelen Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü bir hastane" olduğu vurgulandı. Qingdao sağlık birimleri, yeni dalga endişesi ile kent genelini kapsayan yaygın testlerin başlatıldığını duyurdu. Kentin 9 milyon sakininin tamamına 5 gün içinde Covid-19 testi yapılacağı aktarıldı.

Qingdao kentine 1-8 Ekim arasındaki bayram tatilinde 4 milyon 470 bin seyahat gerçekleştirildi. Kentte geçtiğimiz ay liman çalışanı 2 kişinin Covid-19 testinin pozitif sonuç verdiği duyurulmuş, virüsün ithal edilen dondurulmuş ürünlerin ambalajlarından kaynaklandığı ifade edilmişti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada ise Çin ana karasında son 24 saatte yerel kaynaklı Covid-19 vak’ası tespit edilmediği bildirildi. Çin’de salgının başından bu yana 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam 85 bin 578 vak’a kaydedildi.

ARAP ÜLKELERİNDE KORONAVİRÜS KAYNAKLI CAN KAYIPLARI ARTTI

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19 nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirirken, 685 kişide daha virüs tespit edildi.

Ülkede toplam can kaybı 1046'ya, vaka sayısı 106 bin 575'e, sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 93 bin 222'ye yükseldi.

KUVEYT

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 6 kişinin vefat ettiği, 777 kişide virüs tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, ülkede toplam can kaybının 664'e, vaka sayısının 111 bin 893'ya çıktığı belirtilirken, sağlığına kavuşan kişi sayısının ise 103 bin 802 olduğu ifade edildi.

LİBYA

Libya hükümetine bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi, COVID-19 hastası 13 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1109 kişide de virüs tespit edildiğini duyurdu.

Toplam can kaybının 644'e, vaka sayısının 43 bin 821'e yükseldiğine işaret edilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 24 bin 466'ya ulaştığı kaydedildi.

TUNUS

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, COVID-19 nedeniyle 22 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 312 kişinin enfekte olduğu duyuruldu.

Açıklamada toplam can kaybının 478'e, vaka sayısının 32 bin 556'ya çıktığı kaydedilirken toplam iyileşen sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte bir kişi daha COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi ve 1064 kişide virüs tespit edildi.

Toplam can kaybının 446'ye yükseldiği ülkede, vaka sayısı 107 bin 293'e, sağlığına kavuşanların sayısı ise 98 bin 555'e çıktı.

KATAR

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise 206 yeni vakaya rastlandığı belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki toplam can kaybı sayısı 220'e olarak zikredilirken, vaka sayısının 128 bin 191'e, iyileşen hasta sayısının ise 125 bin 176'ya yükseldiği aktarıldı.

FİLİSTİN

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 10 kişinin daha COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, 395 kişinin enfekte olduğu, 312 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Söz konusu rakamların işgal ve abluka altındaki tüm Filistin topraklarını kapsadığına işaret edilen açıklamada, ülkede toplam can kaybının 455'e, vaka sayısının 55 bin 951'e yükseldiği aktarıldı. Açıklamada, 48 bin 719 kişinin ise hastalıktan kurtularak sağlığına kavuştuğu kaydedildi.