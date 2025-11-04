İSTANBUL 21°C / 15°C
  Dünya alınacak kararları merakla bekliyor! Barış masası yine Türkiye'de kurulacak
Dünya

Dünya alınacak kararları merakla bekliyor! Barış masası yine Türkiye'de kurulacak

Pakistan ve Afganistan arasında sınır çatışmalarında varılan ateşkesin detaylarına ilişkin görüşmelerin bir sonraki turunun perşembe günü Türkiye'de düzenleneceği ve heyetlere iki ülkenin istihbarat başkanlarının liderlik edeceği belirtildi.

AA4 Kasım 2025 Salı 22:50
Dünya alınacak kararları merakla bekliyor! Barış masası yine Türkiye'de kurulacak
Kabil merkezli Tolo News'ün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Afganistan ve Pakistan arasındaki görüşmelerin sonraki turu 6 Kasım'da Türkiye'de başlayacak.

İki ülke heyetlerine, Afganistan yönetimi İstihbarat Başkanı Abdul Hak Vasik ve Pakistan İstihbarat Servisi (ISI) Başkanı Asım Malik başkanlık edecek.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hussain Andrabi, iki ülke arasında sınır çatışmalarında varılan ateşkesin detaylarına ilişkin İstanbul'da yapılan görüşmelerin 6 Kasım'da devam edeceğini duyurmuştu.

PAKİSTAN İLE AFGANİSTAN ARASINDAKİ GERİLİM

Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan sınır çatışmalarının ardından 15 Ekim'de duyurulan 48 saatlik ateşkes, taraflar arasında Türkiye ve Katar'ın desteğiyle Katar'ın başkenti Doha'da yapılan müzakerelerin sonuna kadar uzatılmıştı.

Doha'daki görüşmelere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da katılmıştı.

Görüşmelerin ana gündemini, "mevcut ateşkesin uzatılması ve son dönemde yaşanan sınır çatışmalarının çözüme kavuşturulması" oluşturmuş ve taraflar anlaşmaya varmıştı.

Doha'da 14 saat süren müzakerelerin ardından ateşkesin detaylarını çalışacak teknik komitenin ilk toplantısının İstanbul'da yapılması kararlaştırılmıştı.

Pakistan basınına göre, Pakistan ve Afganistan heyetleri, 25 Ekim'de bu amaçla İstanbul'da bir araya gelmişti.

