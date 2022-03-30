Dünya Bankası'ndan Afganistan kararı!

Taliban geçici hükümetinin ülkede ortaokul ve lisedeki kız çocuklarının eğitimine yönelik kısıtlamasına tepki gösterenlere Dünya Bankası da katıldı.

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, Afganistan'da 600 milyon dolar değerindeki 4 projenin askıya alındığı ifade edildi.

Açıklamada, projelerin eğitim, sağlık ve tarım alanlarındaki acil ihtiyaçların giderilmesiyle ilgili olduğu belirtildi.

Taliban geçici hükümetinin Eğitim Bakanlığı 23 Mart'ta ilkokulların kız öğrenciler için açık olduğunu, ortaokul ve liselerin ise ikinci bir emre kadar bekleyeceğini açıklamıştı.

Bakanlık, okul üniformasının şeriat, Afgan gelenekleri ve kültürüne uygun tasarlanmasının ardından açılacağını duyurmuştu.

Söz konusu karara, Türkiye'nin de aralarında olduğu ülkelerin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Afganistan Yardım Misyonu ve ülkenin eski üst düzey yöneticileri tepki göstermişti.