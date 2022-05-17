İSTANBUL 26°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2022 Salı / 16 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,8523
  • EURO
    16,6535
  • ALTIN
    929.42
  • BIST100
    2384.95
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Dünya Bankası'ndan Etiyopya'ya 300 milyon dolarlık hibe! İmzalar atıldı
Dünya

Dünya Bankası'ndan Etiyopya'ya 300 milyon dolarlık hibe! İmzalar atıldı

Etiyopya ve Dünya Bankası, ordu birlikleri ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında yaşanan çatışmalardan etkilenen bölgelerde kullanılmak üzere 300 milyon dolarlık hibe anlaşması imzaladı.

AA17 Mayıs 2022 Salı 10:32 - Güncelleme:
ABONE OL

Yerel basındaki habere göre hibe anlaşması, Etiyopya Maliye Bakanlığı ile Dünya Bankası arasında imzalandı. 300 milyon dolarlık hibe anlaşmasıyla elde edilecek gelirin, Etiyopya'da çatışmalardan etkilenen bölgelerin yeniden inşa edilmesi ve çatışmalardan etkilenen kişiler için kullanılacağı açıklandı.

Destekten Afar, Amhara, Benshangul Gumuz, Oromiya ve Tigray bölgelerinde yaşayan yaklaşık 5 milyon kişinin faydalanacağı belirtildi.

Etiyopya hükümeti, Tigray eyaletinde insani yardım çalışmalarının hızlanması için 24 Mart'ta tek taraflı ateşkes ilan etmiş, isyancılar ateşkese uyacağını duyurmuştu.

Birleşmiş Milletlere göre, Tigray'daki 6 milyon kişinin yüzde 90'ından fazlası acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

  • Etiyopya
  • Dünya Bankası
  • Tigray Halk Kurtuluş Cephesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.