'Dünya barışına en büyük tehdit ABD'dir'

star.com.tr 13 Eylül 2020 Pazar 21:11 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 21:34

Çin savunma bakanlığı, ülkenin askeri hedeflerine ilişkin yayımlanan ABD raporunu eleştirdi ve ABD'nin uluslararası düzen ve dünya barışına en büyük tehdidi oluşturduğunu söyledi.

Savunma Bakanlığı sözcüsü Albay Wu Qian, raporu, Çin'in amaçlarını ve Halk Kurtuluş Ordusu ile Çin'in 1,4 milyar insanı arasındaki ilişkinin "kasıtlı bir çarpıtması" olarak nitelendirdi.

Qian, "Uzun yıllara dayanan kanıtlar gösteriyor ki, bölgesel huzursuzluğun körükleyicisi, uluslararası düzenin ihlali ve dünya barışının yok edicisi ABD'dir" dedi.

Qian, ABD'nin son yirmi yılda Irak, Suriye, Libya ve diğer ülkelerdeki eylemlerinin 800.000'den fazla insanın ölümüne ve milyonların yerinden edilmesine neden olduğunu ifade etti.

Açıklamada, "ABD kendi üzerine düşünmek yerine, Çin'in normal savunması ve askeri inşası hakkında yanlış yorumlar yapan sözde bir rapor yayınladı" dedi. "ABD'yi, Çin'in ulusal savunma ve askeri inşasını objektif ve rasyonel bir şekilde görmeye, yanlış beyanlarda bulunmaya ve ilgili raporlara son vermeye ve ikili askeri ilişkilerin sağlıklı gelişmesini korumak için somut adımlar atmaya çağırıyoruz."

- ABD'nin raporu

150 sayfadan oluşan rapor, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun teknik yeteneklerini, doktrinlerini ve Çin'in askeri yapılanmasının nihai amaçlarını inceliyor.

Raporda, "Elbette, bu gidişatın nasıl gelişeceğini birçok faktör belirleyecektir. Kesin olan şey, (iktidardaki Komünist Parti'nin) üzerinde çalıştığı stratejik bir nihai duruma sahip olmasıdır; bu, başarılırsa ve buna eşlik eden askeri modernizasyona herhangi bir müdahale olmazsa, ABD ulusal çıkarları ve uluslararası kuralların güvenliği için ciddi sonuçlar doğuracaktır."

Raporun çoğu, Çin'in gerekirse topraklarının bir kısmının zorla ilhak edileceğini düşündüğü ABD müttefiki olan Tayvan'a yönelik Çin'in stratejisini analiz etmeye ayrılıyor. Raporda, Tayvan'ın herhangi bir olası istilasının karmaşıklık doğuracağı ve büyük politik riskler taşıyacağı belirtilmesine rağmen, Çin'in askeri yetenekleri sayısal olarak 23 milyonluk adanınkini gölgede bırakıyor.

Ayrıca raporda, dünyanın en büyük askeri gücü olan 2 milyon üyeli Çin Halk Kurtuluş Ordusunun ABD'yi geride bıraktığı belirtiliyor.

Rapora göre Çin, kara tabanlı balistik ve seyir füzelerinden oluşan önemli bir cephanelik inşa etti ve dünyanın en büyük gelişmiş uzun menzilli kara ve hava savunma sistemlerine sahip.

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