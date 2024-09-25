Dünya basını Başkan Erdoğan'ın BM'deki tarihi sözlerini böyle duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM hitabı dünya basınında geniş yer buldu. Erdoğan'ın İsrail'e yönelik sözleri Amerikan ve Avrupa medyasında ilk sayfalardan aktarıldı. Netanyahu ve Hitler benzetmesi ön plana taşındı. Erdoğan'ın Kıbrıs ile ilgili açıklamaları da Yunan basınında başlıklara yansıdı.

"GAZZE DÜNYANIN EN GENİŞ KADIN VE ÇOCUK MEZARLIĞI OLDU"



New York Times Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine ilk sayfasında yer verdi. Gazetede, Erdoğan'ın 20 dakika boyunca Tel Aviv yönetimini sert biçimde eleştirdiğini vurgulandı.

Reuters haber ajansı, Erdoğan'ın BM ve Batı değerlerinin Gazze'de öldüğü sözlerine manşette yer verdi.

Politico gazetesi Erdoğan'ın Netanyahu'ya yönelik eleştirilerini ön plana çıkardı.

Haberin başlığında da, Cumhurbaşkanı'nın "70 yıl önce Hitler nasıl durdurulduysa, bugün de Netanyahu öyle durdurulmalı" sözü kullanıldı.

Alman gazeteleri de Erdoğan'ın Netanyahu ve Hitler benzetmesini ön plana taşıdı.

Die Welt, Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler üyesi ülkelere dönüp, "İsrail'in soykırım yapıyor" dediğini yazdı. Erdoğan'ın, "Netanyahu, Hitler gibi durdurulmalı" ifadesini de aktardı.

Sırp haber ajansı Politika, 'Erdoğan Netanyahu'yu bir kez daha Hitler'e benzetti' dedi.

Hırvat devlet televizyonu HRT, Cumhurbaşkanı'nın 'İsrail'i Durdurun' çağrısını izleyicileriyle paylaştı.

Ve Yunan medyası....

Erdoğan'ın tüm ülkeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet ettiğine dikkat çekildi.

Devlet Televizyonu ERT de, Yunan gazeteleri de ayrı konuya vurgu yaptı. Ta Nea, "Erdoğan'ın büyük meydan okuması" başlığını kullandı.

"KATLEDİLEN GAZETECİLER SİZİN MESLEKTAŞINIZ DEĞİL Mİ?"



Konuşması sık sık alkışlarla kesilen, uluslararası basının ilgiyle izlediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya medyasına da mesajı vardı.

"Ey uluslararası basın kuruluşları, İsrail'in canlı yayında katlettiği, ofislerini bastığı gazeteciler sizin meslektaşınız değil mi?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'den Gazze için seslendi: Daha neyi bekliyorsunuz?

NBC News'e konuşan Başkan Erdoğan: ABD, Ukrayna'nın NATO üyeliğini istemiyor

Çiçek: Önemli bir adımdı