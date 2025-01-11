Dünya basını böyle duyurdu: Türkiye, Fransa'yı dışladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'de yerleşik ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının temsilcileriyle İstanbul'da bir araya geldiği toplantıda gündemi değerlendirdi.

- "AMERİKA'NIN ARKASINA SAKLANARAK SÖZ SÖYLEYEN ÜLKELERİ DİKKATE ALMIYORUZ"

ABD ve Fransa'nın PKK/YPG'ye dair yaklaşımlarına ilişkin Bakan Fidan, terörle mücadele, Suriye'nin milli birliği ve bütünlüğü konusunda Türkiye'nin duruşunun net olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Avrupa'daki bazı küçük ülkelerin Amerika'nın şemsiyesi altında belli operasyonlara katılıp oradan söz söylemeyle ilgili geliştirdikleri politikaların ne kendilerine ne de bölgeye açıkçası katkı yaptığını düşünmüyorum. Amerika'nın olmadığı bir yerde kendileri bölgeye gelip, operasyon ve askeri güç bulundurabiliyorlarsa, görelim. Bunun böyle olmadığını biliyoruz. Amerika'nın gücünü kullanarak, onun arkasına saklanarak kendi menfaatlerini ilerletme konusunda söz söyleyen ülkeleri, açıkçası dikkate almıyoruz. Bu konudaki muhatabımız Amerika'dır. Amerika ile konuşuyoruz, arkasına takılan ülkelerle değil. Fransa'nın yapacağı bir şey varsa, anayasayla kendi vatandaşı olarak tanımladığı insanları hapishanelerden alıp, kendi ülkesine getirip, kendi hapishanesine koyup, kendi mahkemesinde yargılamasıdır. YPG'ye, hapishane hizmetleri verdirip, daha sonra 'ben onu destekleyeceğim' demesi değildir. O zaman kendi tutuklularımı alayım, bütün PKK'lıları Fransa'da bir adaya veya Fransa'da herhangi bir ile koyayım. Orada da başka bir unsuru toplayayım, onları orada getirmeden muhafaza edeyim. Böyle bir dünya olabilir mi? Dünya bunu anlamak zorunda. Sen, kendi DEAŞ tutuklularını kabul etmiyorsun. Onu hapiste tutan başka bir örgütü de desteklemeyi başka bir politikayla ifade ediyorsun. Bunun gerçeklerle, ciddiyetle alakası yok.

Bakan Fidan'ın bu çıkışı dünya basınında gündem olurken, haberlerde çarpıcı ifadelere yer verildi.

Fransız Le Monde gazetesi haberine, "Türkiye, Fransa'nın Fransız teröristleri Suriye'den çıkarması gerektiğini söyledi" başlığı attı. Haberde Fidan'ın Fransa'yı, Ankara'nın güvenlik kaygılarını görmezden gelmekle suçlayarak, Suriye'de 'tek muhataplarının' ABD olduğunu söylediği belirtildi.

Middle East Eye, Bakan Fidan'ın açıklamalarını "Fransa'nın Suriye sınırındaki muhtemel varlığı Türkiye'yi kızdırdı" başlığıyla duyururken, Ankara'nın Suriye konusunda Fransa gibi 'Küçük Avrupa ülkelerini' ciddiye almadığını vurgulandı.

Rus haber ajansı Azatutyu "Türkiye, varlığına yönelik tüm tehditleri ortadan kaldırabilir" başlığı attı. Haberde Bakan Fidan'ın Türkiye'nin, ABD gücünü kullanarak ve arkasına saklanarak Suriye'deki çıkarlarını ilerletmeye çalışan ülkeleri görmezden gelindiğini söylediği belirtildi.

The New Arab haberine "Türkiye, Fransa'ya yüklendi" başlığını attı. "Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransız askerlerinin Suriye'de herhangi bir rol oynama olasılığını dışlayarak, tek muhatabımız Washington" dediğini aktarıldı.

Rus haber ajansı Obozrevatel ise, "Tek muhatabımız ABD" başlığını attı. Haberde "Fransa'nın Suriye'deki YPG'ye destek açıklamasına Türkiye cevap verdi" denildi. Haberde, "Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki güvenlik konularında yalnızca ABD ile işbirliği yaptığını söyledi ve Fransa'nın bölgede herhangi bir rol oynamasını reddetti." ifadeleri ter aldı.

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