Dünya basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD restini yazdı! Dikkat çeken İsveç detayı

Macaristan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD hakkındaki açıklamaları dünya basınında yakın markaja alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'nin F-16 sözünü tutması halinde TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylayacağını yazan dünya basını topu ABD'ye attı.

Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğini ABD'nin F-16 satışlarını onaylaması ve Kanada'nın silah ambargosunu kaldırmasıyla ilişkilendirdiğini yazan ABD merkezli Associated Press (AP) haberinde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye parlamentosu tarafından onaylanmasının, ABD Kongresi'nin Türkiye'nin F-16 savaş uçağı satın alma talebini onaylamasına bağlı olduğunu belirterek, iki meclisi "eş zamanlı" hareket etmeye çağırdı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı'nın sözlerine yer veren The Hill gazetesi ise, "Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğini, ABD'nin F-16'ları onaylamasına bağladı. ABD'nin F-16 meselesine ilişkin olumlu adımları ve Kanada'nın verdiği sözleri tutması, parlamentomuzun İsveç'in üyeliğine olumlu bakışını hızlandıracaktır." sözleriyle manşetine taşıdı.

ABD'nin F-16 tedarikini gerçekleştirmesini ve Kanada'nın ambargoları kaldırmasının, İsveç'le ilgili süreci hızlandıracağını aktaran İngiltere merkezli Reuters, Türkiye'nin, Finlandiya'nın üyeliğine nisan ayında onay verdiği ancak İsveç'i bekletmeyi sürdürdüğünün altını çizdi.

Reuters ayrıca, 40 adet F-16 savaş uçağı ve mevcut savaş uçakları için 79 modernizasyon kitinin Ankara tarafından tedarik edilmek istendiği notuna yer verdi.