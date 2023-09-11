Dünya basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20'deki İsveç ve F-16 çıkışını böyle duyurdu

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18'inci G20 Liderler Zirvesi'nin son gününde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri dünya basınında geniş yer buldu.

Biden ile F-16 konusunu görüştüğünü belirten Erdoğan, 'Biden ile ayaküstü de olsa görüştük. F-16 konusunda maalesef dostlar işi alıp götürüp İsveç de İsveç diyorlar. Bu yaklaşım bizi üzer. Vereceğim tek bir cevap var, her şeye kongre diyorsunuz. Benim de kongrem var. TBMM'den böyle bir karar geçmediği sürece ben bir şey diyemem. Tek başına karar verecek bir durumda değilim. Meclisimin vereceği kararı beklemek durumundayım' dedi.

Erdoğan, İsveç'in üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğinin de altını çizdi.

İsveç merkezli SVD 'Erdoğan: İsveç taahhütlerini yerine getirmeli' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde 'Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay verip vermeyeceği henüz kesin değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin ABD'den savaş uçağı satın alma planlarının İsveç'in üyeliğiyle bağlantılı olmasından büyük üzüntü duyuyor' ifadelerine yer verildi.

Katar merkezli Al Jazeera Ankara'nın Ekim 2021'de F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kitleri talebinde bulunduğunu hatırlattı ve Erdoğan'ın 'Maalesef F-16 meselesinde arkadaşlar sürekli İsveç'i gündeme getiriyor. Böyle bir yaklaşım bizi ciddi anlamda üzüyor' sözünü öne çıkarttı.

Yunan Kathimerini 'Erdoğan, Biden'ın F-16 meselesine yaklaşımından rahatsız oldu' başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışını Ankara'nın İsveç'in NATO üyeliğine adaylığını onaylamasıyla ilişkilendirdiğini ve bunun Ankara'yı "çok rahatsız ettiğini" söyledi.'

Dagensps 'NATO'nun Türkiye'den talepleri henüz bitmedi. Hindistan'daki G20 toplantısıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üyeliğin onaylanması için İsveç'in "sözlerini yerine getirmesi gerektiğini" söyledi' dedi.

Ethnos, 'Erdoğan: Biden'la F-16'lar hakkında konuştum - İsveç yükümlülüklerini yerine getirmeli' başlığını attı. Haberde Erdoğan'ın F-16 konusunun İsveç'e bağlanmasından üzüntü duyduğu belirtildi.

Proto Thema ise şu değerlendirmede bulundu: 'Yeni Delhi'deki G-20 Zirvesi'nin ardından Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu gibi Biden, F-16 satışı konusunu İsveç'in NATO üyeliğine bağlıyor.'

'Erdoğan, İsveç'in başvurusunun onaylanmasının kendisinin bireysel olarak değil, Türk parlamentosunun kararına bağlı olduğunu söyledi' diyen Al Monitor, 'Türkiye, Washington'un F-16 satışlarını İsveç'in NATO üyeliğine bağlamasından ciddi şekilde üzgün' başlığını attı.

In.gr ise 'Erdoğan: Biden F16 meselesini İsveç'e bağlamaya devam ediyor' başlığını attı. Erdoğan - Sisi görüşmesi Dünya basının dikkatinden kaçmadı.

Arab News 'İki lider, ülkeleri arasındaki ikili ilişkiler ve enerji iş birliğini ele aldı' dedi.

Times of India 'Erdoğan, Yeni Delhi'deki G20 Zirvesi'nde Mısırlı Abdülfettah El Sisi ile bir araya geldi' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

AFP görüşmenin Türkiye ve Mısır arasında 10 yılı bulan anlaşmazlığın ardından gerçekleştiğini vurguladı. Katar merkezli Al Jazeera, canlı blog sayfasında buluşmayı 'Erdoğan ve Sisi özel bir toplantı yaptı' başlığıyla duyurdu.

Baron's ise haberinde 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasında on yıldır süren anlaşmazlığın ardından Pazar günü Yeni Delhi'de düzenlenen G20 zirvesi sırasında Mısırlı mevkidaşı Abdülfettah el-Sisi ile yüz yüze görüştü' ifadesine yer verdi.