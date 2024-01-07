Dünya basını İstanbul'daki kritik zirveyi konuşuyor: Washington, Ankara'nın desteğini almak istiyor

Başkan Erdoğan, Bakan Fidan ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı İstanbul'da kabul etti. Ankara görüşmelerde Washington'a 4 mesaj iletti: Gazze'de ateşkes, F-16 süreci nihayete ermeli, İsveç için karar Meclis'te, Karadeniz'de gerilim istemiyoruz.

DÜNYA İSTANBUL'DAKİ ZİRVEYİ KONUŞUYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. İstanbul'daki zirve dünyada geniş yankı uyandırdı.

Bloomberg İstanbul'daki zirveyi 'Blinken, Türkiye'nin İsrail-Hamas Savaşında Olumlu Role Hazır Olduğunu Söyledi' başlığı ile sayfasına taşıdı.

Haberde 'İsrail'in Gazze Şeridi'nde Hamas'la yürüttüğü savaş dördüncü ayına girmek üzereyken ABD, daha geniş bir çatışma riskini azaltmak amacıyla İran da dahil olmak üzere bölgesel nüfuzunu kullanmak için Türkiye'ye el uzatıyor' denildi.

'BLINKEN ANKARA'NIN DESTEĞİNİ ALMAK İSTİYOR'

Bloomberg'e göre, Üst düzey bir ABD'li yetkili, Blinken ile seyahat eden gazetecilere verdiği demeçte, Washington'un savaş bittikten sonra Gazze'yi nasıl yöneteceğine ilişkin planlar için Ankara'nın desteğini almak istediğini söyledi.

Time dergisi Blinken'ın Ortadoğu turuna Türkiye'ye gelerek start verdiğini yazdı.

Haberde 'İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı yürüttüğü savaşın daha geniş bir çatışmaya dönüşebileceğine dair korkular artarken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ortadoğu'daki son diplomatik misyonunu Türkiye'de başlattı' denildi.

Yunan Proto Thema 'ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, İstanbul'da düzenlenen toplantıda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gazze'deki çatışmanın yanı sıra İsveç'in NATO'ya katılımının tamamlanması da dahil olmak üzere Avrupa'nın güvenlik önceliklerini ele aldı' dedi.

Al Jazeera 'Blinken, Gazze diplomasi turuna başlayarak Türk lider Erdoğan'la buluştu' manşeti ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde Blinken'in 'Türkiye'de, Ortadoğu'daki çatışmanın yayılmasını önlemek için Türkiye'nin nüfuzunu ve bağlarını kullanarak neler yapabileceğine yoğun bir şekilde odaklandık' sözü öne çıkarıldı.

Times of Israel bunun Blinken'in bölgeye son üç ay içindeki dördüncü ziyareti olduğuna dikkat çekti.

The New Arab 'ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Cumartesi günü Türkiye Cumhurbaşkanı ile Gazze savaşını, İsveç'in NATO'ya katılımını ve savaş uçağı satışını görüştü' dedi.

Kathimerini 'Blinken-Erdoğan görüşmesinin gündemi Gazze ve İsveç' manşeti ile çıktı.

Yunan In.gr 'Blinken ve Erdoğan Gazze, F-16, Ukrayna ve İsveç'in NATO üyeliğini konuştu' dedi.

Gulf Times 'Blinken İstanbul'da Erdoğan ile görüştü' başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi;

'ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'deki savaş ve Ankara'nın ABD savaş uçağı talebinin ele alınması beklenen görüşmeler için Cumartesi günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.'

İSTANBUL'DAKİ KRİTİK ZİRVE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul etti. Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de hazır bulundu. Başkan Erdoğan'ın kabulünden önce Fidan ve Blinken, yaklaşık 2 saat bir görüşme gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler kapsamlı şekilde ele aldı. Bakan Fidan, muhatabına Türkiye'nin F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını beklediğini aktararak, İsveç'in NATO üyelik süreciyle ilgili nihai kararın TBMM'ye ait olduğunu ifade etti. İki bakan, Gazze'de devam eden insanlık trajedisini de değerlendirdi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ŞART

İsrail'in artan saldırganlığının tüm bölgeye yönelik bir tehdit olduğuna dikkati çeken Bakan Fidan, derhal ateşkes ilan edilerek Gazze'ye kesintisiz insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurgulayarak, iki devletli çözüme yönelik müzakerelere bir an önce başlanması çağrısında bulundu. Bakan Fidan, Türkiye'nin Karadeniz'de gerilim yaşanmasını arzu etmediğini, Rusya ve Ukrayna'da üretilen gıda ürünlerinin güvenli biçimde dünya pazarlarına ulaştırılması için Türkiye'nin gösterdiği çabalar konusuna da değindi. Görüşmede, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşmeler ile Suriye ve Irak gibi bölgesel konular da ele alındı.

İNGİLİZ MAYIN GEMİSİ MONTRÖ'YE TAKILDI

İngiltere geçtiğimiz ay Ukrayna'ya Kraliyet Donanması'na ait iki mayın gemisi vermişti. Ankara ise Montrö Sözleşmesi'ni hatırlatarak şu açıklamayı yapmıştı: "Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyonunu derhal 'savaş' olarak tanımlamış ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin 19. maddesi uyarınca savaş gemilerine Boğazları kapatmıştır. Türkiye; bu savaş boyunca da değişmez kararlılığını ve ilkeli tutumunu muhafaza etmektedir."