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Dünya

Dünya basını tarihi zirveyi böyle duyurdu: Merkeze ziyaret

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ilk kez Türkiye'yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan- Şara zirvesi dünya basınında geniş yankı uyandırırken, ABD merkezli Washington Post, görüşmeyi 'kilit müttefiklerin buluşması' olarak tanımladı. Yunan Action 24 televizyonu ise buluşmayı 'Merkeze ziyaret' olarak değerlendirdi.

HABER MERKEZİ5 Şubat 2025 Çarşamba 08:12 - Güncelleme:
Dünya basını tarihi zirveyi böyle duyurdu: Merkeze ziyaret
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı Ankara'da ağırladı, "Her konuda fikir birliği içindeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece Suriye'de değil tüm bölgemizde yeni bir sayfa açılmıştır. Suriye'ye yönelik politikamızın esasını öteden beri bu ülkenin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafazası oluşturuyor. Hemen her konuda tam bir fikir birliğinde olduğumuzu memnuniyetle gördük. DEAŞ olsun, PKK olsun terörün her türlüsüyle mücadelede destek sağlamaya hazır olduğumuzu ifade ettim. Dayanışma içinde hareket ederek terörün olmadığı bir huzur ve güven iklimini ortak coğrafyamızda tam manasıyla hakim kılacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN DURUŞUNU UNUTMAYACAĞIZ"

Ahmed Şara, "Sayın Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum ve Suriye'ye davet ediyorum. Suriye halkı, Türkiye'nin duruşunu hiçbir zaman unutmayacak" dedi.

DÜNYA BASININDA GÜNDEM OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile gerçekleştirdiği görüşme, dış basında geniş yankı uyandırdı. Özellikle Arap, Amerikan ve Avrupa basını, görüşmede öne çıkan konuları manşetlerine taşıdı.

Arap dünyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suriye ile ilişkileri daha da geliştirmeye yönelik mesajlarına odaklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Önümüzdeki günlerde Suriye ile daha sıkı iletişimimiz olacak" sözü, Arap basınında en dikkat çeken başlıklardan biri oldu. Ayrıca, "Suriye halkı artık kendi geleceğini belirleme iradesine sahip" açıklaması da vurgulanan konular arasında yer aldı.

Katar merkezli Al Jazerra televizyonu, Erdoğan ile Şara'nın ortak basın toplantısını canlı yayınlarken, Erdoğan'ın Suriye'ye verdiği destek mesajları ve Şara'nın, "Türkiye'nin tarihi duruşuna" dair övgüsü öne çıkarıldı.

El Arabi televizyonu da ziyareti "bölgesel istikrar açısından kritik bir adım" olarak nitelendirdi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını Arapça, Türkçe ve İngilizce dillerinde yayınladı. Şara'nın, "Suriye ile Türkiye arasındaki ilişki; tarihi ve coğrafyayı aşan bir ilişkidir ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı en kısa zamanda Suriye'yi ziyaret etmeye davet ediyoruz" sözleri, çeşitli medya organları tarafından aktarmaya değer görüldü.

ABD BASININDA "KİLİT MÜTTEFİK" VURGUSU

ABD merkezli Washington Post, görüşmeyi "kilit müttefiklerin buluşması" olarak tanımladı.

New York Times ise haberinde, Türkiye'nin 3 milyondan fazla Suriyeli göçmene ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, görüşmenin göç politikasına etkilerine dikkat çekti.

AVRUPA BASININDAN GENİŞ YANKI

Yunan medyası da görüşmeye geniş yer ayırdı. Skai televizyonu, iki liderin terör örgütü PKK/YPG'ye karşı atılacak adımları ele aldığını vurgularken, Action 24 televizyonu, Şara'nın Türkiye ziyaretini "Merkeze ziyaret" olarak değerlendirdi.

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini ise, Ahmed Şara'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Suriye'ye davet ettiği haberini manşetinden verdi.

Fransız haber kanallarından France 24 ise görüşmede güvenlik konularının ön plana çıktığını belirterek, "Bölgesel istikrar için diplomatik bir adım" yorumunda bulundu.

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