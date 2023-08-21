Dünya, Başkan Erdoğan'ın ziyaretini konuşuyor! İsimlere dikkat çektiler: Batı için dengeler değişiyor

Son yıllarda küresel arenada diplomatik temaslarıyla öne çıkan Türkiye bir kez daha dünyanın gündeminde. Rusya Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte diyalog köprülerinin kurulmasına öncülük eden ve barış diplomasisini hayata geçiren Türkiye, enerji alanında da önemli girişimler gerçekleştiriyor.

Son olarak Macaristan'a ziyaret geçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kurduğu diyaloglarla dünya basınında oldukça konuşuldu. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin de ele alındığı görüşmelerde masada enerji konusu da vardı.

DENGELERİ DEĞİŞTİREN GÖRÜŞME

Liderlerin bir araya geldiği bir zirveyi yakından inceleyen Uluslararası haber ajansı Agence France-Presse (AFP), "Türkiye lideri Erdoğan NATO ve enerji görüşmeleri için Macaristan'da" başlığıyla servis ettiği ziyarette önemli konuların ele alındığını vurguladı. AFP Başkan Erdoğan'ın Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la enerji güvenliği ve İsveç'in NATO üyeliğini ele aldığını bildirdi.

Her iki ülkenin gündeminde de aynı konular olduğunu belirten AFP, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'nun sosyal medya hesabından paylaştığı mesaja yer verdi. Mesajda, "Sonbahar oturumunda meseleye geri dönebiliriz. İletişimde kalmak için anlaşmaya vardık" ifadeleri yer aldı.

"İŞBİRLİĞİ GÜÇLENİYOR"

İkili görüşmelerde konuşulan enerji konusunun önemine dikkat çeken AFP, Macaristan'ın Karadeniz üstünden Türk Akım boru hattıyla taşınan Rus gazının çoğunu halihazırda aldığını ekledi. AFP, iki ülkenin arasındaki enerji işbirliğinin ise güçlendirileceğinin altını çizdi.

"ARALIK AYINDA İLAN EDECEKLER"

Tüm dünya basınına servis edilen haberde önemli bir detay da yer aldı. Başkan Erdoğan'ın Budapeşte'ye Aralık ayında resmi bir ziyarette bulunacağını belirten AFP, "Ankara ve Budapeşte stratejik ortaklığı derinleştireceklerini ilan edecekler" ifadelerini kullandı. Bu ortaklığın enerji dengelerini önemli oranda etkileyeceğini altı çizildi.

"BATI İÇİN DENGELER DEĞİŞİYOR"

Associated Press (AP) haber ajansı ise, Budapeşte'de gerçekleşen törende Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan lideri İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El San, Sırbistan lideri Aleksandar Vucic, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Türkmenistan lideri Serdar Berdimuhamedov'un da katıldığının altını çizdi.

Avrupa ülkesi olan Macaristan'ın nüfuz alanının değişebileceğini belirten AP, bu durumun Batılı ülkeler için güç dengelerini değiştirebileceğine yer verdi. Bloomberg, "Macaristan ve Türkiye, İsveç'in NATO'ya girişi için bu sonbaharda görüş alışverişinde bulunacak" başlığını kullandı. Bloomberg, yapılan enerji anlaşmasına dikkat çekerek Türkiye-Macaristan işbirliğinin enerji dengelerini değiştirebileceğinin altını çizdi.