Dünya başkentlerinde 15 Temmuz törenleri düzenlendi

Rusya'nın başkenti Moskova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Rusların Gözünden 15 Temmuz" programı düzenlendi.

Moskova'daki bir otelde Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, İletişim Başkanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen programa, Büyükelçi Tanju Bilgiç ve çok sayıda Rus ve Türk vatandaşı katıldı.

Şehitler için saygı duruşunda durulmasıyla başlayan törende, İstiklal Marşı ve Rus Marşı okundu, 15 Temmuz'da yaşananlara ilişkin video gösterimi yapıldı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Bilgiç, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye tarihinin en karanlık günlerinden birini olduğunu belirterek, "Ülkemiz, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının kalkıştıkları kanlı darbe girişimiyle, tüm milli değerlerimizin hedef alındığı hain terör saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Gözü dönmüş darbeciler, kirli emelleri uğruna masum insanları hedef aldı, Gazi Meclisimizi bile bombalamaktan geri durmadı." dedi.

Bilgiç, Türk halkının 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin geleceğine sahip çıktığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) yönelik bu saldırı karşısında can pahasına durduğunu vurgulayarak, "Büyük kahramanlık gösteren vatandaşlarımızdan 251'i şahadet mertebesine ulaştı, 2 binden fazlası ise yaralandı. Biz 15 Temmuz'un Türkiye için bir güç ve sebat sınavı olduğunu hiçbir zaman unutmuyoruz." diye konuştu.

Bu hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'nün, sivil toplum ve eğitim kuruluşları ile dini vasfı olan topluluk kisvesi altında gizli gündemini ilerletmeye çalıştığına dikkati çeken Bilgiç, şunları kaydetti:

"FETÖ, çok katmanlı, uluslararası ve gizli hücrelerden oluşan tarihte eşine ender rastlanan bir terör ve organize suç örgütüdür. 15 Temmuz'da yaşadığımız bu darbe girişiminin Fetullahçı Terör Örgütü tarafından organize edildiği, örgüt içerisinden gelen itiraf ve ifşaatlarla açık şekilde ortaya konulmuştur. Bütün evrensel değerleri kendi gizli gündemi için istismar eden bu karanlık örgüt, yapısı, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler ve toplumları için büyük ulusal güvenlik tehdididir."

Bilgiç, Türkiye'nin yürüttüğü uluslararası işbirliği sayesinde dost ülkelerdeki FETÖ yapılanmalarının büyük bölümünün akamete uğratıldığını dile getirerek, "Rusya, FETÖ tehdidini erkenden fark eden ve bu konuda tedbir alan ülkelerden biri olmuştur. Rusya, aynı zamanda 15 Temmuz darbe girişimini ilk kınayan ve ülkemize destek veren ülkelerin de başında gelmekte. Bu destek nedeniyle Rusya Federasyonu makamlarına buradan tekrar teşekkürlerimi sunmak istiyorum." dedi.

"15 TEMMUZ, TÜRK TOPLUMUNU BİRLEŞTİRDİ"

Program kapsamında düzenlenen panele, Rusya'dan 15 Temmuz görgü tanıkları katıldı.

Rus haber ajansı RİA muhabiri Radik Amirov'un moderatörlüğündeki panelde, Ankara'da silahlı saldırı sonucu 19 Aralık 2016'da yaşamını yitiren eski Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un eşi Marina Karlova ve gazeteci Nadejda Tomaylı konuşma yaptı.

Karlova, 15 Temmuz gecesi korkunç olaylar yaşandığını dile getirerek, "Kimse ummuyordu. Uçaklar uçuyordu. İyi ki her şey hızlı şekilde sona erdi. Türk halkı meşru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekledi. Rusya da Erdoğan'ı destekledi. Bunun doğru karar olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin zor dönemden geçtiğine işaret eden Karlova, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Büyükelçi Karlov'un öldürüldüğünü anımsatarak, şunları kaydetti:

"Erdoğan'a karşı gelen ve Büyükelçiyi öldüren güçler, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkileri bozmayı amaçlıyordu ancak iki ülke yönetimi sağduyu gösterdi. Böylece ülkelerimiz arasındaki ilişkiler bozulmak yerine daha da güçlendi. Eşimin iki ülke arasındaki dostluğa katkıda bulunması unutulmuyor ve buna saygı duyuluyor. Türkiye ile ilgili her etkinliğe davet ediliyorum. Bundan dolayı Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğine minnettarım."

Rus gazeteci Nadejda Tomaylı da 15 Temmuz darbe girişiminin Türk toplumunu birleştirdiğine değinerek, "15 Temmuz, dış güçlerin, Türk halkının birliğini bozma gücüne sahip olmadığını gösterdi." ifadesini kullandı.

"15 TEMMUZ, MODERN TÜRKİYE'NİN SİYASİ TARİHİNDE DÖNÜM NOKTASI"

Panelin devamında "İstanbul Boğazı'nda Gölgeler Oyunu: Temmuz 2016. Rusya'dan Bakış" isimli kitabın yazarları Rusya'daki Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi Müdürü Amur Gaciyev ile gazeteci Radik Amirov ve Faridun Usmanov, 15 Temmuz söyleşisi gerçekleştirdi.

Gaciyev, Türkolog ve gazeteci olarak Türkiye'deki olaylara tanıklık etmek istediklerini ve bu nedenle 2016'da merkezi kurduklarını dile getirdi.

15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye'nin iç ve dış siyasetinde önemli değişimlere yol açtığına işaret eden Gaciyev, "15 Temmuz, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi tarihinde dönüm noktası oldu. Türkiye'nin Rus eksenindeki dış politikasında da önemli değişimler gerçekleşti. İki ülke arasında yaşanan krizden sonra yakınlaşma yaşandı." dedi.

Gaciyev, "İstanbul Boğazı'nda Gölgeler Oyunu: Temmuz 2016. Rusya'dan Bakış" isimli kitabın hem 15 Temmuz darbe girişimini hem de Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişim sürecini yansıttığını belirterek, "Kitabı yazarken pek çok şey keşfettim. Rusya-Türkiye ilişkileri, işbirliğinden ziyade bölgedeki durumu, uluslararası ilişkilerin gelişimini yansıtıyor. İki ülkenin çok yönlü etkileşimi, bölgesel siyasette önemli etken haline geldi." değerlendirmesini yaptı.

Gazeteci Usmanov ise 15 Temmuz olaylarının Rus vatandaşlarının ilgisini çektiğini ve bu nedenle olanları kitap haline getirmeye karar verdiklerini söyleyerek, "Tarihe not düşmek istedik. Kitabımızda, Rus medyasında 15 Temmuz olaylarını yansıtan haberler, Rus yönetiminin darbe girişimine yönelik ilk tepki ve açıklamaları yer alıyor." bilgisini verdi.

Rus gazeteci ve akademisyen Amirov da 15 Temmuz olayları esnasında Konya'da düzenlenen bir konferansa katılmak üzere olduğunu dile getirerek, "Türk halkının sokaklara döküldüğünü gördüm. Bunların arasında çok sayıda gencin olması dikkatimi çekti. Türk halkının birlik olması ve bu şekilde devletine sahip çıkması ilgimi çekti. Bu, Türkiye'nin iç ve dış zorluklara rağmen güçlü olduğunu gösteriyor." açıklamasında bulundu.

Program sonunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen kompozisyon yarışmasına katılanlara ödülleri verildi.

KATAR'DA 15 TEMMUZ PANELİ

Katar'ın başkenti Doha'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz" paneli düzenlendi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, YEE Doha Koordinatörü Enver Gedik, Hamad Bin Halife Üniversitesi İslam Araştırmaları Bölümü Dekanı Prof. Dr. Recep Şentürk, gazeteciler İhsan Aktaş ve Taha Hüseyin Karagöz, 15 Temmuz gazisi Abdulkadir Can ve şehit yakınları Mehmet İnci ve Abdullah Çağrı İbiş ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Göksu panelin açılışında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye'nin demokrasisine ve milli birlik ve beraberliğine bir saldırı yapıldığının altını çizerek, "Bu karanlık gece Türk halkının göstermiş olduğu eşsiz iradesiyle ve kararlılığıyla atlatılmış oldu" dedi.

Prof. Dr. Şentürk ise konuşmasında, 15 Temmuz darbe girişiminin yalnızca silahlı bir kalkışma olarak değil, Türkiye'nin demokratik meşruiyetini tehdit eden çok boyutlu bir saldırı olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

15 Temmuz gazisi Abdülkadir Can ise yaptığı konuşmada, "Bu milletin bir ferdi olarak gazilik makamına erişmekten dolayı gururluyum, gerekirse canımızı da vatanımız için vermeye hazırız. Allah milletimize bir daha böyle bir gece yaşatmasın." şeklinde konuştu.

Şehit yakını Abdullah Çağrı İbiş ise babasının o gece şehit olduğunu ve bunun gururunu ömrü boyunca yaşayacağını söyledi. İbiş, böyle bir olayın bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Şehit Yakını Mehmet İnci ise kardeşinin o gece helikopterden açılan ateş ile şehit olduğunu ve bir şehit yakını ve bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Panelin ardından 15 Temmuz temalı sinevizyon gösterimi yapıldı.

"ZAFERİN ADI TÜRKİYE" ADLI FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILDI

Panel ile birlikte Doha Yunus Emre Enstitüsü tarafından, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin objektifinden, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasından çekilen ve Türk halkının darbe girişimine karşı sergilediği direniş ve mücadeleyi anlatan karelerin yer aldığı "Zaferin Adı Türkiye" adlı fotoğraf sergisi açıldı. Açılan fotoğraf sergisi ziyaretçilerin büyük ilgisini topladı.

BAĞDAT'TA 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ PROGRAMI

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı gerçekleştirildi.

Bağdat'taki Türk Şehitliği'nde düzenlenen programda İstiklal Marşı'nın ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Programda konuşan Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, 15 Temmuz'un yüce Türk milletinin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini dünyaya bir kez daha güçlü şekilde ilan ettiği gün olduğunu ifade ederek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bağımsızlık, benim karakterimdir.' sözleri ışığında yürüyen Türk milleti, bağımsızlığını ve egemenliğini dahili ve harici bedbahtlara teslim etmeyeceğini bir kez daha göstermiştir." dedi.

Hain FETÖ ve destekçilerine karşı elde edilen bu demokrasi zaferinin milletin yılmaz mücadelesinin neticesi olduğunu kaydeden İnan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"FETÖ kendini bir sivil örgütü veya eğitim kuruluşu olarak tanıtan, bazen de dini vasfı olan topluluk adı altında gizli gündemini ilerletmeye çalışan, çok katmanlı, uluslararası ve gizli hücrelerden oluşan tarihte eşine ender rastlanan bir terör ve organize suç örgütüdür. Bütün evrensel değerleri kendi gizli gündemi için istismar eden bu karanlık örgüt, faaliyet gösterdiği tüm ülke ve toplumlar için büyük bir ulusal tehdittir. Dost ve müttefik ülkelerdeki FETÖ yapılanmalarının büyük bir bölümü uluslararası işbirliği sayesinde akamete uğratılmıştır.

Bu terör örgütü maalesef dost ve kardeş Irak'ta da uluslararası bağlantılarıyla eğitim kurumları adı altında faaliyetlerini sinsice sürdürmektedir."

FETÖ'ye ve terör örgütüne finansman sağlayan sözde eğitim kurumlarına karşı Irak makamlarını ve halkını müteyakkız olmaya çağıran İnan, bu okulların faaliyetlerine son verilmesi beklentisini yinelemek istediklerini söyledi.

"251 vatandaşımızın şehit düşmesine ve iki binden fazla vatandaşımızın yaralanmasına neden olan 15 Temmuz hain darbe girişiminin FETÖ tarafından organize edildiği örgüt tarafından yapılan itiraf ve ifşaatlarla açıkça ortaya konulmuştur." diyen İnan, şunları kaydetti:

"Er ya da geç bu terör ve suç örgütü çökertilecektir. Bu gerçekleştiğinde üçüncü ülkelerde mukim örgüt mensupları bu ülkeler için yük olacaktır. FETÖ ile mücadele ulusal güvenliğimizin en önemli bileşenlerinden biridir. Örgüt elebaşının adalete hesap vermeden Ekim 2024'te ölmüş olması bizi rehavete sokmayacaktır. Bu karanlık örgüt tamamen tasfiye oluncaya kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, demokrasimize kasteden hain darbe girişimine karşı toplumsal hafızamızın diri tutulması, demokrasimizin güçlenmesi ve şehitlerimizin ve gazilerimizin hatırlanması bakımından önem taşımaktadır. 15 Temmuz gecesi şehitlik mertebesine ulaşan tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Gazi kardeşlerimize sağlık ve afiyet temenni ediyorum."

Program sonrası şehitlikte düzenlenen 15 Temmuz fotoğraf sergisi gezildi.

Programa Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa, ITC Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Bağdat'taki Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Yunus Emre Bağdat Türk Kültür Merkezi yetkilileriyle büyükelçilik çalışanları da katıldı.

ATİNA'DA 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TÖRENİ

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes'in ev sahipliğiyle Büyükelçilikte yapılan anma törenine, Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Işıl Işık Civelik, Azerbaycan'ın Atina Büyükelçiliğini temsilen geçici Maslahatgüzarı Gafgaz Aslansoy, Büyükelçilik çalışanları ve Türk kurumlarının Atina'daki temsilcileri katıldı.

Şehitler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Büyükelçi Erciyes, "Ülkemiz hain bir terör saldırısına maruz kaldı. O gece FETÖ mensupları, anayasal düzenimizi, devletimizi, demokrasimizi ve bağımsızlığımızı hedef alan sinsi bir darbe girişiminde bulundu. Beyinleri yıkanmış hainler, TBMM'yi bombalamakta, vatandaşına kurşun sıkmakta ve tanklarla ezmekte tereddüt etmedi. Ancak milletimiz, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla her yaştan insanıyla sokaklara çıkarak bu alçaklara karşı durdu. Vatansever asker ve polislerimiz de bu hainlere geçit vermedi." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'da kahramanca verilen mücadelenin, demokrasinin zaferi ve milli birliğin sembolü olduğuna işaret eden Erciyes, Türk milletinin, bu vesileyle bir kez daha, bağımsızlık ve özgürlüğünden asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini kaydetti.

Erciyes, FETÖ'nün faaliyet gösterdiği tüm ülke ve toplumlar için ciddi bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu belirterek, "Er ya da geç bu terör ve suç örgütü çökecek. O gün geldiğinde, halen bazı üçüncü ülkelerde ikamet eden örgüt mensupları, bulundukları ülkeler için bir yük haline gelecek." dedi.

Yunanistan'ın, çok sayıda FETÖ mensubunun sığındığı bir ülke olduğunu hatırlatan Büyükelçi Erciyes, "Bu nedenle FETÖ tehdidini her vesileyle, her düzeyde Yunan makamlarının dikkatine getiriyoruz. İlişkilerimizde olumlu iklimin mevcut olduğu bu dönemde Yunanistan'dan iyi komşuluk ve ittifak dayanışmasına uygun olarak hem FETÖ hem PKK ve DHKP/C gibi eli kanlı terör örgütleriyle mücadelede üzerine düşeni yapmasını ve ülkemizle işbirliğini artırmasını bekliyoruz. Yunan makamlarının, FETÖ'nün Yunanistan için de ciddi bir güvenlik tehdidi olabileceğini anlamasını ve terörle mücadele konusunda ciddi adımlar atmasını ümit ediyoruz." diye konuştu.

15 Temmuz gecesi darbe girişimine karşı verilen mücadelenin fotoğraflarının yer aldığı serginin yer aldığı anma töreni, şehitler için okunan Fatiha Suresi ile sona erdi.

ÜRDÜN'DE 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Amman Büyükelçiliği tarafından Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu, YEE Amman Koordinatörü Ensar Fırat, Ürdün'de bulunan Türk misyonları çalışanları ve Türk vatandaşları ile öğrenciler katıldı.

15 Temmuz'la ilgili video gösteriminde bulunulan etkinlikte Anadolu Ajansı'nın (AA) fotoğraflarından oluşan 15 Temmuz sergisi açıldı.

Programda konuşan Büyükelçi Caymazoğlu, 15 Temmuz 2016 gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından Türkiye'nin demokrasisine, milli birlik ve beraberliğine bir saldırı yapıldığını hatırlattı.

"Bundan tam 9 yıl önce 15 Temmuz'da İstanbul'da köprüler kapatılmış, sivil halka ateş açılmış Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı külliyesi ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü başta olmak üzere birçok devlet kurumu bombalanmıştır." diyen Caymazoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve Türk milletinin dirayeti sayesinde karanlık darbe girişiminin bertaraf edildiğini vurguladı.

Caymazoğlu, milletin, halkın iradesine karşı yapılan suikasta geçit vermediğine ve darbe girişimini engellediğine işaret ederek, 15 Temmuz'un milli iradenin sembolü, milli birlik ve demokrasinin en somut tecellisi haline geldiğini ifade etti.

15 Temmuz gecesi vatan topraklarında 253 şehit verildiğini ve 2 bin 740 kişinin gazi olduğunu anımsatan Caymazoğlu, canlarını vatan uğruna feda eden tüm şehitleri rahmetle yad ederek, gazilere minnettar olduklarını dile getirdi.

GÜRCİSTAN'DA 15 TEMMUZ TÖRENİ

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay'ın ev sahipliğinde büyükelçilikte düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Orbay törende yaptığı konuşmada, "15 Temmuz 2016 gecesi ülkemiz, devletimizin çeşitli unsurlarına ve kurumlarına sızmış FETÖ'nün darbe girişimiyle çok ciddi bir sınama atlatmıştır." dedi.

FETÖ'nün farklı alanlarda faaliyet gösteren bir terör ve suç örgütü olduğunu belirten Orbay, "FETÖ kendini bazen sivil toplum kuruluşu, bazen eğitim kuruluşu olarak tanıtan, bazen de dini vasfı olan topluluk kisvesi altında gizli gündemini ilerletmeye çalışan, çok katmanlı uluslararası ve gizli hücrelerden oluşan, tarihte eşine ender rastlanan kült niteliği haiz bir terör ve organize suç örgütüdür." ifadelerini kullandı.

Orbay, FETÖ tarafından başlatılan darbe girişiminin Türk milletinin sarsılmaz inancı, cesareti ve kararlılığıyla başarısızlığa uğratıldığını vurgulayarak, "O gece, farklı siyasi görüşlere sahip milyonlarca insan, sadece bir araya gelmekle kalmamış, ortak bir vicdanda ve ortak bir değer olan demokraside buluşmuştur." diye konuştu.

FETÖ'nün er ya da geç çökertileceğini kaydeden Orbay, bu gerçekleştiğinde bazı üçüncü ülkelerde ikamet eden örgüt mensuplarının buralar için yük olacağına dikkati çekti.

Büyükelçi Orbay, dost ve kardeş ülkelerin, FETÖ'ye karşı verdiği mücadele sürecinde Türkiye ile dayanışma içerisine olmasının önemine işaret ederek, "Gürcistan da bu dost ülkelerin başında gelmektedir." dedi.

15 Temmuz 2016 gecesi ve ardından yaşananlarıyla ilgili sunumun yapıldığı programda, şehitler için dua okundu.

AZERBAYCAN'DA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde anma programı düzenlendi.

Etkinliğe Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Samir Şerifov, büyükelçilik müşavirleri, Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Azerbaycanlı milletvekilleri ve davetliler katıldı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Büyükelçi Akgün, 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Akgün, konuşmasında 15 Temmuz'un Türkiye'nin yakın tarihinde bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, "Demokrasi ve milli birliğimize karşı gerçekleştirilen hain saldırı, milletimizin kararlılığı, cesareti ve demokratik direnişiyle bertaraf edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Devlet kurumlarının uçak ve helikopterlerle hedef alındığını, vatandaşların bombalar, tanklar ve ağır silahlarla şehit edildiğini hatırlatan Akgün, "Kalabalık gruplara, ambulanslara ve polis araçlarına dahi vur emri verilen bu hain girişimin engellenmesinde en büyük pay, devletini ve demokratik kazanımlarını korumak için canını vermeye hazır olduğunu gösteren Türk milletinindir. Zaferin adı Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.

Akgün, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin gösterdiği mücadele, dayanışma ve kahramanlığın bir kez daha şükranla anıldığını belirtti.

Darbe girişiminin hemen ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Silahlı kalkışmayı sert şekilde kınıyorum, bunu Türk milletinin ulusal çıkarlarına, ülkenin demokratik yapısına ve hukukun egemenliğine darbe olarak değerlendiriyorum." açıklamasıyla gösterdiği desteği hatırlatan Akgün, "Can Azerbaycan'ın ülkemize o gece verdiği güçlü desteği bu vesileyle bir kez daha anmak isterim." dedi.

Akgün, toplumsal hafızanın diri tutulmasının ve gelecek nesillere bu büyük direnişin aktarılmasının önemine dikkati çekerek, "15 Temmuz kahramanları, canları pahasına ülkemizin bağımsızlığını ve milli iradeyi koruyarak, Türk milletinin birlik ve beraberliğinden asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir." diye konuştu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışında sivil toplum, eğitim, diyalog ve insani yardım gibi alanların arkasına gizlenerek faaliyetlerini sürdürmeye çalıştığını belirten Akgün, "Yurt içinde ağır darbe alan bu karanlık yapı, yurt dışındaki etkinliğini artırma çabasına yönelmiştir. Bu nedenle, son 9 yıldır FETÖ ile mücadele devletimizin temel önceliklerinden biri olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Akgün, FETÖ elebaşının öldüğünü hatırlatarak, "Bu gelişme bizleri asla rehavete sürüklemeyecek. Bu örgüt tamamen tasfiye edilene kadar mücadelemizi hem yurt içinde hem de yurt dışında kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Şerifov, 15 Temmuz'da Türk milletinin sergilediği birlik ve direnişe dikkati çekerek, "Hain darbe girişimi başarısız oldu. Türk milleti dayanışma içinde bu karanlık geceyi devlet tarihinin kahramanlık destanına çevirdi." görüşünü dile getirdi.

Şerifov, "Demokrasi ve istikrar uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle anıyoruz. Azerbaycan ve Türkiye daima birbirinin yanındadır ve bundan sonra da öyle olacaktır." dedi.

Etkinlikte, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananları yansıtan videolar gösterildi.

Azerbaycan Uluslararası Maarif Okullarının öğretmen ve öğrencileri müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin objektifinden 15 Temmuz darbe girişimine dair fotoğrafların sergilendiği program, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması dünya birincisi Furkan Çınar'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç'in duasıyla sona erdi.