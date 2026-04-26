ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in katıldığı etkinlikte büyük bir panik yaşandı. Ağır silahlı olduğu belirlenen 31 yaşındaki Thomas Allen isimli saldırgan, Gizli Servis tarafından etkisiz hale getirilirken; olayın ardından ABD güvenlik protokolleri ve "ciddi güvenlik zafiyeti" iddiaları dünya gündemine oturdu.

Daha önce Pensilvanya ve Florida'da benzer saldırılara maruz kalan Donald Trump, bu kez 31 yaşındaki Thomas Allen'ın hedefi oldu. Uzun namlulu tüfek, çok sayıda şarjör ve bıçaklarla donanmış bir şekilde kontrol noktasına "koşarak" gelen saldırgan, Gizli Servis ajanları tarafından yakalandı.

UZMANLAR: SKANDAL BİR GÜVENLİK AÇIĞI

Olayın ardından sızan detaylar, ABD'nin "çok katmanlı" koruma sistemindeki kırılmaları gözler önüne seriyor. Dış, orta ve iç çemberden oluşan güvenlik ağının, ağır silahlı bir kişi tarafından nasıl aşıldığı sorusu henüz yanıt bulamadı. Uzmanlar, saldırganın bu kadar yaklaşabilmesini "skandal bir güvenlik açığı" olarak nitelendiriyor. Özellikle bomba yüklü bir saldırı ihtimaline karşı binanın neden yeterince taranmadığı tartışma konusu oldu.

NEDEN ÖNCE J.D. VANCE ÇIKARILDI?

Görüntülere yansıyan en dikkat çekici anlardan biri, tahliye önceliğiydi. Saldırı anında oluşan kaos ortamında, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in Trump'tan önce alandan çıkarılması soru işaretlerine neden oldu. Ancak uzmanlar, bu durumun "yönetim zincirinin sürekliliği" prensibiyle ilgili olduğunu belirtiyor. Devletin zirvesindeki iki ismin aynı anda risk altında tutulmaması stratejisi gereği, çıkış hattına en yakın olan Vance'in öncelikli tahliye edildiği ifade ediliyor.