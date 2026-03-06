ABD ile soykırımcı İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırlar 7. Gününe girdi. İran, ABD ve İsrail'in karşılıkları misilleme saldırıları sürerken 4 Mart'a Türkiye'nin hava sahasında İran'dan ateşlenen bir balistik füzenin düşürüldüğü duyuruldu. . Öte yandan İran'ın İHA ile Azerbaycan'nın özerk bölgesi Nahçıvan'ı hedefe alması Tahran'a tepki oklarını yönlendirdi. Tüm bunlar yaşanırken İngiltere merkezli günlük gazete Daily Mail Türkiye hakkında dikkat çeken analiz haber yayımladı.

Tahran'da en fazla yıkımın olduğu yerlerden biri de İran-Irak Savaşı'nda ölen İranlı askerlerin ailelerinin yaşadığı "Şehit Burucerdi Sitesi" oldu.

Haberde Orta Doğu'da ABD ile İsrail'in karşılıklı saldırılarına yer verilirken Türkiye ile iliği bir kısım dikkat çekti. Haberde çatışmaların bölgedeki yeni ülkelere sıçrayacağı öne sürüldü.

"TÜRKİYE'YE SALDIRI KABUS OLUR"

İngiliz basınının analiz haberine göre, Türkiye'ye yönelik olası bir saldırı bölgesel dengeleri sarsabilecek riskler barındırıyor. Böyle bir senaryonun ise küresel ölçekte ciddi sonuçlar doğurabilecek bir kabusa dönüşebileceği değerlendiriliyor.

Analizde, Orta Doğu'da uzun süredir varlığını sürdüren ittifaklar ve bölgesel dengelerin ciddi bir baskı altında olduğuna dikkat çekildi. Mevcut ilişkilerin ayakta kalıp kalamayacağının ise savaşın gidişatını belirleyecek en kritik unsurlardan biri olacağı ifade edildi.

İsrail ordusunun İran'a geniş çaplı yeni hava saldırısı başlattığını duyurmasının ardından Tahran'ın kuzeybatısında patlamalar meydana geldi. Saldırı sonrası bölgeden dumanlar yükseldi.

TÜRKİYE'YE AYRI BİR PARANTEZ

Analizde Türkiye'ye ayrı bir parantez açıldı. Ankara'nın Orta Doğu'daki en güçlü aktörlerden biri olduğu ve İran'ın Türkiye'yi hedef almasının NATO'yu doğrudan çatışmaya sürükleyebilecek bir risk oluşturduğu aktarıldı.

"Türkiye uzun zamandır Orta Doğu'nun en güçlü aktörü. Bu nedenle olası bir saldırıda Ankara'nın tutumu kritik olacak" ifadelerinin kullanıldığı haberin devamında "Türkiye'nin hedef alınması durumunda NATO'nun 5. Maddesinin devreye girebileceği ve ittifakın 32 üyesinin çatışmaya dahil olabileceği belirtildi.

"BİRÇOK ÜLKE İÇİN FELAKET OLUR"

Haberde ayrıca "İran, Türk ordusunu karşısına almayı kesinlikle göze alamaz. Böyle bir durum Orta Doğu'daki her ülke için felaket olur" ifadelerine yer verildi.

Analizin son kısmında Körfez ülkelerinin savunma sistemlerinin milyarlarca dolarlık uçak ve füze yatırımlarıyla güçlendirildiği belirtildi. Ancak bu kapasitenin, İran'ın geniş drone ve füze envanteri karşısında sınırlı kaldığına dikkat çekildi.

⁠Ne olmuştu?

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

