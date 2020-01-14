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Dünya

Pentagon: ABD'nin baskısına boyun eğmeyen Türkiye, S-400'den vazgeçmeyi reddediyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi Ellen Lord, Ankara’nın Washington’un baskısına boyun eğmediğini ve aldığı Rus S-400 hava savunma sistemlerinden vazgeçmeyi reddettiğini belirtti.

14.01.2020  23:45 - Güncelleme: 14.01.2020  23:45

Pentagon’un Satın Alma ve İdame İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord, bugünkü basın toplantısında, “Henüz aynı konumdayız, F-35 ve S-400’lerin uyumsuz olduğunu net bir şekilde söyledik. Maalesef Türkiye, S-400’le ilgili herhangi adımlar atma kararını almadı, bu yüzden biz Türkiye’deki çalışmalarımıza (Türkiye’deki F-35 parça üretimini ABD’ye taşıma çalışmaları) devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Lord, bu bağlamda, Türkiye’deki F-35 parça üretiminin büyük bir kısmını gelecek Mart ayına kadar ABD’ye taşımayı planladıklarını doğruladı.

Pentagon yetkilisi ayrıca Türkiye’nin daha önce satın aldığı 4 adet F-35’in geleceğini Ankara ile görüşmediklerini de sözlerine ekledi.

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