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Dünya

Libya Petrol Kurumu'ndan ''petrol siyasi müzakere unsuru yapılmamalı'' açıklaması

Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in kontrolündeki Zuveytine bölgesinde bulunan petrol kuyusunun 'Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne gelir sağladığı' iddiasıyla kapatılması girişimine tepki gösterdi.

AA17.01.2020  23:52 - Güncelleme: 17.01.2020  23:52

Ülkedeki petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtılması ve ihracatını yöneten Libya Ulusal Petrol Kurumu Genel Müdürü Mustafa Sanallah imzasıyla yayınlanan yazılı açıklamada, Libya'nın can damarının taraflar arasında tartışma konusu yapılmaması istendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Petrol ve doğal gaz Libya ekonomisinin can damarıdır ve siyasi müzakere unsuru olarak kullanılmamalıdır. Petrolün üretimi ve ihracatının kesilmesi Libya ekonomisinde ciddi sonuçlar doğuracaktır."

Hafter'in kontrolünde bulunan ülkenin doğusundaki Zuveytine bölgesinde bazı kabile liderleri, buradaki petrol kuyusuna yürüyerek "Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne gelir sağladığı" iddiasıyla üretimin durdurulması çağrısı yapmıştı.

Libya 2010'da günlük 1,6 milyon varil petrol üretirken, "Arap Baharı" adı verilen sürecin ardından yaşanan istikrarsızlık nedeniyle bu oran giderek düşmüştü. 

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