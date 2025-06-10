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Dünya

Dünya diken üstünde! ABD'den dikkat çeken mesaj: Emir gelirse İran'ı vururuz

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Michael Kurilla, dolaylı nükleer görüşmelerden sonuç alınamaması halinde ABD Başkanı Donald Trump'a İran'ı vurmak için askeri planlar sunduğunu ve emir verilmesi halinde bunu yapmaya hazır olduğunu söyledi.

IHA10 Haziran 2025 Salı 20:31 - Güncelleme:
Dünya diken üstünde! ABD'den dikkat çeken mesaj: Emir gelirse İran'ı vururuz
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Michael Kurilla, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'ne ifade verdi.

Trump'ın dolaylı nükleer görüşmelerden sonuç alınamaması halinde İran'ı vurma sözünü yerine getirmesi halinde CENTCOM'un İran'ı vurmaya hazır olup olmadığı sorusuna cevap veren Kurilla, ABD Başkanı Donald Trump'a İran'ı vurmak için askeri planlar sunduğunu ve emir verilmesi halinde bunu yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Kurilla, "Savunma Bakanı ve Başkan'a geniş bir seçenek yelpazesi sundum" dedi.

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