Dünya diken üstünde! İsrail, İran'da nükleer enerji santralini hedef aldı

İran'ın resmi haber ajanı IRNA'ya göre, İsfahan Vali Yardımcısı Ekber Salihi, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Salihi, cuma akşamı İsfahan'daki Şehid Reisi Nükleer Santrali'ne İsrail tarafından saldırı düzenlendiğini belirterek, saldırının hemen ardından olay yerine kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini ve şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmediğini aktardı.

Nükleer enerji santralindeki radyasyon sızıntı ihtimaline değinen Salihi, "Bu santralden kaynaklı endişeye sebep olacak herhangi bir kirlilik söz konusu değildir." ifadesinde bulundu.

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede en az 63 kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

