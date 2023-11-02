''Dünya Eğitim İnovasyon Zirvesi 11'' Katar'da düzenlenecek

Katar Vakfının girişimi olan ve bu yıl "Yaratıcı Akıcılık: Yapay Zeka Çağında İnsanın Gelişmesi" temasıyla yapılacak WISE 11, yapay zeka çağında insan yaratıcılığını ve değerlerini geliştirmeye odaklanacak.

Zirve, kültür ve dilin eğitim sistemleri üzerindeki etkisi, yapay zeka odaklı bir dünyada gezinmek için pratik çözümler, nöro eğitim, geleceğe yönelik becerilerin geliştirilmesi, yenilikçi eğitim modellerinin uygulanması ve ölçeklendirilmesi için en iyi uygulamalar gibi çok çeşitli konuları kapsayacak.

Katar Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenecek zirvede, eğitim, iş ve akademik dünyadan 300'den fazla konuşmacı yer alacak, yerel, bölgesel ve uluslararası uzmanlar görüşlerini paylaşacak.

Zirvede, eğitim sorunlarına çözüm bulmak için çeşitli konularda 200'den fazla oturum yapılacak.

Üç tematik alanın olacağı zirvede, eğitimin geleceğini tanımlayan acil konular derinlemesine ele alınacak.

Her tema, paneller, masterclass oturumları ve politika yuvarlak masa toplantıları olmak üzere 3 formatta incelenecek.