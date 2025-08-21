İSTANBUL 34°C / 24°C
22 Ağustos 2025 Cuma
Dünya Gazze'nin yanında... Avusturya'dan İsrail'e E1 projesi tepkisi

Avusturya, soykırımcı İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini genişletecek 'E1 Projesi'ni kınadı. Viyana yönetimi, planın uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve iki devletli çözümü riske attığını vurguladı.

21 Ağustos 2025 Perşembe 23:27
Dünya Gazze'nin yanında... Avusturya'dan İsrail'e E1 projesi tepkisi
Avusturya Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Avusturya, İsrail'in Batı Şeria'nın E1 bölgesinde binlerce yeni konut biriminin inşasını onaylama kararını kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Bu planın, uluslararası hukuku ihlal ettiği ve iki devletli çözümün geleceğini kalıcı olarak tehlikeye atma riski taşıdığı vurgulanan açıklamada, İsrail hükümeti, bu kararı gözden geçirmeye çağırıldı.

FİLİSTİN'DEKİ İŞGALİ GENİŞLETECEK "E1 PROJESİ"

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

"E1 Projesi" ile Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.

Soykırımcı İsrail'den Gazze'ye bombardıman!

