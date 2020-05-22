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Dünya

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 200 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 milyon 200 bini aştı.

AA22 Mayıs 2020 Cuma 11:02 - Güncelleme: 22 Mayıs 2020 Cuma 11:03
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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 5 milyon 207 bin 910'a ulaştı.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü, bu ülkede 1 milyon 621 bin 196 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Rusya (326 bin 448), Brezilya (310 bin 921), İspanya (280 bin 117), İngiltere (250 bin 908), İtalya (228 bin 6), Fransa (181 bin 826) ve Almanya (179 bin 21) oldu.

Türkiye'deki vaka sayısı 153 bin 548'e ulaştı.

Worldometer'da vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"İran (129 bin 341), Hindistan (118 bin 501), Peru (108 bin 769), Çin (82 bin 971), Kanada (81 bin 324), Suudi Arabistan (65 bin 77) Meksika (59 bin 567), Şili 57 bin 581, Belçika (56 bin 235) ve Pakistan (50 bin 694)."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 334 bin 848 kişi hayatını kaybetti.

Virüse yakalanan 2 milyon 83 bin 393 kişi iyileşirken, halen tedavi gören 2 milyon 780 bin 514 aktif enfekte vaka bulunuyor.

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