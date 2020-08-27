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Dünya

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 17 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 17 milyonu aştı.

AA27 Ağustos 2020 Perşembe 23:13 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 23:13
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Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs bulaşan 17 milyon 547 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke sırasıyla ABD (3 milyon 327 bin 990), Brezilya (2 milyon 908 bin 848), Hindistan (2 milyon 583 bin 63), Rusya (792 bin 561), Güney Afrika (531 bin 338), Peru (421 bin 877), Kolombiya (407 bin 121), Meksika (396 bin 758), Şili (377 bin 922) ve İran (316 bin 638) oldu.

Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 240 bin 792’ye ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Kovid-19 vaka sayısının 24 milyon 532 bin 836’ya ulaştığı dünyada, virüs nedeniyle 833 bin 135 kişi hayatını kaybetti.

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