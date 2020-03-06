İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0888
  • EURO
    6,8894
  • ALTIN
    329.18
  • BIST100
    109601
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Dünya genelindeki Maarif okullarında İdlib şehitleri için hatim okundu
Dünya

Dünya genelindeki Maarif okullarında İdlib şehitleri için hatim okundu

Dünya genelinde 43 ülkede 323 eğitim kurumu ile faaliyetlerini sürdüren Türkiye Maarif Vakfının (TMV) okullarında İdlib şehitleri için hatim okundu.

AA06 Mart 2020 Cuma 18:59 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 18:59

Almanya'dan Avustralya'ya, Pakistan'dan Tanzanya'ya kadar örgün eğitim faaliyetleri yürüten Maarif okullarındaki öğrenciler ve öğretmenler ile veliler tarafından okunan hatimler bugün bağışlandı.

"Şehitlerimiz İçin Dünya Müslümanları Duaya Durdu" sloganıyla başlatılan bu girişime destek olanlar, Türkiye'ye karşı yapılan saldırıda Türk askerlerinin şehit edilmesinin bütün dünya Müslümanlarını üzüntüye boğduğunu vurguladı.

Ürdün, Bosna Hersek, Fransa, Senegal, Kazakistan, Kırgızistan, Nijer, Gürcistan, Romanya, Ekvator Ginesi, Avustralya, Sudan, Gine, Avusturya, Mali, Almanya, Somali, Çad, KKTC, Kamerun, Etiyopya, Pakistan, Tanzanya, Kosova, Gürcistan, Burundi gibi ülkelerde eğitim faaliyeti gösteren Maarif okullarında, şehitler için 46 hatim bağışlandı.

Okunan hatimlerin yanı sıra bazı ülkelerde de şehitleri anma gecesi düzenlendi, bazılarında ise gıyabi cenaze namazları kılındı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik ''Kapan-3 Kazan Operasyonu'' başlatıldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İran'da SİHA korkusu: Dağıldılar!
İran'da SİHA korkusu: Dağıldılar!

İran'da SİHA korkusu: Dağıldılar!

Türkiye'nin rızası olmadan mümkün değil
Türkiye'nin rızası olmadan mümkün değil

Türkiye'nin rızası olmadan mümkün değil

İdlib mutabakatı sonrası AB'ye kötü haber: Geri adım yok
İdlib mutabakatı sonrası AB'ye kötü haber: Geri adım yok

İdlib mutabakatı sonrası AB'ye kötü haber: Geri adım yok

TNT'den 4 kat daha güçlü patlayıcı: KOR
TNT'den 4 kat daha güçlü patlayıcı: KOR

TNT'den 4 kat daha güçlü patlayıcı: KOR
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.