Dünya gerçeği gördü! ''Türkiye olmadan Doğu Akdeniz'e adım atamayız''

Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Türkiye'nin küresel dengedeki rolünü A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Caşın'ın açıklamaları şöyle:

Milli dış politika vizyonunu idare edecek beyin takımı Başkan Erdoğan önderliğinde hazırdır. 13 yıldır Millî İstihbarat Teşkilatı'nı başarı ile temsil eden Hakan Fidan Dışişleri Bakanı oldu. Yaşar Güler Orgeneral paşamız Hulusi Akar'dan bayrağı devraldı.

İkinci bir husus Akif Çağatay, Başkan Erdoğan'ın sağ koluydu dünyayı iyi tanıyan ve pek çok dile hakim bir kişi. Diğer taraftan Başkan Erdoğan'ın beraber çalışmaktan gurur duyduğu İbrahim Kalın da Millî İstihbarat Teşkilatı'nın başına geçti.

İlk mesajı Başkan Erdoğan Kıbrıs'tan verdi. Dedi ki, 'Ey Yunanistan iki devletli bir sistemi kabul etmeseniz size Akdeniz'de yeşil ışık yok.' Bunun ardından ziyaretleri sonrasında Azerbaycan'da gerekeni yapacağız koridoru açacağız dedi ve gözdağı verdi."

"1 HAFTA İÇERİSİNDE 70 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

En önemli sırtımızdaki kambur terör meselesinin çözülmesiydi ve 1 hafta içerisinde 70 tane terörist etkisiz hale getirildi. Çok büyük bir etkiyle yeni Türkiye Yüzyılı'na başladık.

"TÜRKİYE OLMADAN DOĞU AKDENİZ'DE ADIM ATAMAYIZ DİYORLAR"

Dünyanın bütün liderleri Başkan Erdoğan'ı tebrik etti. İsrail Cumhurbaşkanı bizi tebrik etti. Mısır Devlet Başkanı tebrik etti. Macron dedi ki 'Akdeniz'de sizle birlikte olmaya hazırız'. İtalya'dan mesaj geldi: Türkiye olmadan biz Doğu Akdeniz'e adım atamayız. Avrupa bunu gördü Ortadoğu ve Afrika devletleri bunu anladı.

GIDA KRİZİNİ TÜRKİYE ÖNLEDİ

Rusya- Ukrayna savaşıyla başlayan tahıl krizi, Erdoğan'ın her iki ülke lideriyle geliştirdiği ikili ilişkileri sayesinde büyük bir kıtlık krizine dönüşmeden çözüldü. Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte yaklaşık 28.9 milyon ton tahıl uluslararası pazarlara ulaştırıldı.

KARABAĞ ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU

1992'den itibaren işgal altında bulunan Karabağ toprakları, Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği güçlü askeri ve politik destek sayesinde Ermenistan'dan alındı. Azerbaycan ve Ermenistan arasında 27 Eylül 2020'de başlayan ve tam 44 gün süren savaşta Azerbaycan'ın yanında yer alan Türkiye, Karabağ meselesinin Türk dünyası lehine çözülmesini sağladı.

LİBYA'DA BARIŞI SAĞLADI

Arap Baharı sonrası Libya'da siyasi istikrarın bir türlü sağlanamamasıyla başlayan Libya iç savaşının derinleşmesini Türkiye engelledi. Türkiye'nin Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) tanıyıp bir dizi anlaşmalar yapması, Hafter'i askeri ve politik olarak zayıflattı. Türkiye'nin istikrarlı desteğinin sürmesiyle de bölgede barış sağlandı.

DEAŞ İLE MÜCADELE

Türkiye, bölgesel terör örgütlerinin yanı sıra dünyanın başına bela olan DEAŞ gibi küresel terör örgütleri ile mücadelede de aktif bir rol oynadı. Türkiye, Suriye'de yaptığı hava ve kara harekâtlarıyla, DEAŞ'ın bölgedeki yapılanmasını yerle bir etti. DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) çerçevesinde kurulan Yabancı Terörist Savaşçılar çalışma grubunun eşbaşkanlığını yürüten Türkiye, DMUK içinde aktif bir rol oynuyor.

RUSYA NATO KRİZİ ENGELLENDİ

24 Şubat 2022 tarihinde Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaşın bir NATO çatışmasına dönmemesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü liderler diplomasisisi sayesinde oldu. NATO üyesi ülkelerin liderleri arasında Rusya Devlet Başkanı Putin ile diplomasi trafiğini açık tutan tek lider olan Erdoğan, krizin derinleşmesini engelledi.

KALKINMA YOLU PROJESİNDE TÜRKİYE'YE KİLİT ROL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılına "Türkiye Yüzyılı" parolasıyla girdi. Bölgesel kalkınma hamleleri yeniden hız kazanacak. Türk dünyasını Türkiye ve Avrupa'ya bağlayacak Zengezur koridoru ile Körfez ülkeleri ve Avrupa arasında köprü olacak Kalkınma Yolu projesi hamleler arasında başı çekiyor.