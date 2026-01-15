Yabancı basında yer alan habere göre 2025 yılının sonuna kadar, resmi olarak Fransa, Almanya ve İspanya tarafından yürütülen ortak altıncı nesil FCAS savaş uçağı projesinin kaderinin belirlenmesi bekleniyordu. Ancak şu an itibariyle, projenin sonlandırılması veya devam ettirilmesi ve eğer devam ettirilecekse hangi şartlarla yapılacağına dair bir karar verilmedi.

SAVAŞ UÇAĞI KRİZİNİ ÇÖZMEK İÇİN ZAMAN KALMADI

Haberde, Fransa'nın pozisyonu ve tehditlerinin açıklanmasının ardından top resmen Almanya'nın sahasına atıldığı ifade edildi. Şansölye Friedrich Merz, FCAS'ın nihai kararının 2025 sonuna kadar verilmesi gerektiğini ve bunun için liderlerin bir toplantısının yapılması gerektiğini belirtmişti. Ancak savunma bakanlığı düzeyinde yapılan hazırlıklara rağmen bu gerçekleşmedi.

Welt gazetesinin haberine göre, 2025 yılının son gününde Alman hükümeti medyaya, kapsamlı Fransız-Alman dış ve güvenlik politikası gündeminde FCAS meselesini çözmek için zaman bulunamadığını açıkladı.

SAVAŞ UÇAĞI İÇİN B PLANI

Berlin'in bu kadar aceleci davranmamasının, Almanya'nın B planını hazırlamış olmasıyla bağlantılı olabileceği iddia edilirken, bu planının ise, yeni savaş uçağı geliştirme programını uygulamak için İsveç gibi başka bir ortak bulmayı içerdiği ifade edildi.

SAAB: BİZ HAZIRIZ

Airbus ve Saab arasında Ekim ayında yapılan görüşmelerde bu konu ele alınmıştı. Aralık ortasında, İsveçli savunma devinin CEO'su Micael Johansson, verdiği bir röportajda, görüşmelerin varlığını doğrulamakla kalmadı, aynı zamanda Saab'ın ortak bir savaş uçağı geliştirmek için Airbus ile işbirliğine hazır olduğunu da belirtti.

Johansson aynı zamanda, Alman siyasi partilerinden net taahhütler alınmasını ve İsveç'in bağımsız olarak uçak tasarlama ve üretme hakkının korunmasını gerektiren şartlarını da sundu. Haberde ayrıca, Saab'ın zaten hükümet tarafından finanse edilen, zorunlu sadık yardımcı insansız hava araçları kitiyle birlikte F serisi yeni nesil savaş uçağını geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Almanların İsveçlilerden ortak bir proje konusunda potansiyel bir söz aldıkları izleniminin doğduğunu bildiren yabancı basın, bu nedenle Başbakan Merz'in, Emmanuel Macron ile değil, İsveçli meslektaşı Ulf Kristersson ile toplantılar yapmaya daha fazla ilgi duyduğunu bildirdi.