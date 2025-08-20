Dünya izliyor, Gazze yardım bekliyor

Birleşmiş Milletler'in insani yardımlara ve bu uğurda çalışan insanlara dikkat çekmek için ilan ettiği 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü, saldırıların ikinci yılına yaklaştığı Gazze'de yaşananlara dünyanın suskunluğunu bir kez daha gözler önüne serdi. 7 Ekim 2023 tarihinden beri katlanarak devam eden saldırılarda 61 bin 897 insan hayatını kaybetti, 155 bin 660 kişi yaralandı. Gıda, su ve ilaç yetersizliği yüzünden milyonlarca insanın hayattan kopma noktasına geldiği Gazze'de insani yardıma erişim engeli aylardır katlanarak devam ediyor. Bebek, genç, yaşlı, sivil, sağlık ve insani yardım çalışanı fark etmeksizin saldırılarda hayatını kaybeden binlerce insan Dünya İnsani Yardım Günü sebebiyle hatırlanırken, Yeryüzü Doktorları bir can daha kurtarmanın gayretiyle çalışmalarını sürdürüyor.

İNSANİ YARDIM ENGELLENEREK GAZZE HEDEF ALINIYOR

Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşların raporlarına göre Gazze'de insani yardım çalışanları sistematik şekilde hedef olduğu tespit edilirken bugüne kadar 1500'den fazla insani yardım görevlisinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Ambulanslara ve yardım noktalarına saldırılar düzenlenirken, güvenli bölge ilan edilen yerlere sığınan insanlara pusuların kurulduğu anlara şahitlik ediliyor. Bu durum, savaşın sadece sivillere karşı değil, onları hayatta tutmaya çalışan insanlara karşı da olduğunu tüm dünyaya kanıtlıyor. İnsanlığın onurunu temsil eden insani yardım çalışanları, görevleri sırasında canlarını kaybetmeye devam ediyor. Engellenen yardımlar yüzünden Gazze günden güne açlıkla karşı karşıya kalıyor ve ölümlerle kaderine terk ediliyor.

HEM SAĞLIK HEM İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yeryüzü Doktorları sağlık ekibiyle birlikte Gazze'de temel sağlık hizmetlerinin çöktüğü, yetersiz kapasiteyle ayakta kalmaya çalışan hastaneleri desteklemeye çalışıyor. Yıllardır Gazze'de sağlık faaliyetleri yürüten dernek, özellikle Mart ayında insani yardım ve gıda girişinin engellenmesiyle artan açlık nedeniyle gelişen malnütrisyona karşı da tıbbi beslenme tedavisi uygulayarak hem dahili hem cerrahi çalışmalarını sürdürüyor. Ekip ulaştığı her noktada en hızlı şekilde gıda desteği gerçekleştirirken, tıbbi beslenme tedavisi gereken hastaları da tespit ederek müdahaleleri gerçekleştiriyor.

Acil tıbbi yardım, gıda desteği ve beslenme programlarıyla 1,5 senede 43 binden fazla aileye 900 binden fazla insana destek olan Yeryüzü Doktorları, Şifa, El Aksa ve El Ahli hastanelerinde sağlık hizmeti verirken, tıbbi sarf malzeme tedariğinin çok zor olmasına rağmen Al Yarmouk Mülteci Kampında yer alan Sağlık İstasyonu'nda da acil müdahaleleri gerçekleştiriyor.

Bugüne kadar Gazze'nin sağlık kapasitesini desteklemek için maddi manevi tüm imkanlarını seferber eden dernek, aşı uygulaması, sağlık personellerine maaş desteği, yardım sevkiyatlarıyla tıbbi sarf malzeme ve gıda yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor.

Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla açıklamada bulundan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Salduz, "Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre yalnızca Temmuz ve Ağustos aylarında açlığa bağlı en az 263 kişi hayatını kaybetti, bunların 112'si çocuktu. Dünya Sağlık Örgütü ise sadece Temmuz ayında 5.000'den fazla çocuğun akut malnütrisyon tedavisi için başvurduğunu rapor etti. Açlık, salgın hastalıklar ve yetersiz hijyen koşulları Gazze'de sağlık krizini derinleştiriyor. Yeryüzü Doktorları olarak 2000'li yıllardan bu yana Gazze'de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar 43 binden fazla aileye ulaştık; sağlık hizmetleri, gıda desteği, aşı programları ve maaş desteğiyle yerel sağlık çalışanlarını ayakta tutmaya çalışıyoruz. Kuzey Gazze'den güneydeki hastanelere kadar ekibimiz hâlâ muayene, tedavi ve ameliyat hizmetleri veriyor. Zor şartlara rağmen insani yardımı ulaştırmaya devam ediyoruz. Kalıcı barışın tesis edilmesiyle birlikte Gazze'de sağlık sisteminin yeniden inşası için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz." Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekti.