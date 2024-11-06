Dünya liderlerinden Trump'a tebrik

Pakistan Başbakanı Şerif, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Trump'ı tebrik ederek ABD'deki yeni yönetimle İslamabad-Washington ortaklığının geliştirilmesi için çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Hindistan Başbakanı Modi, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Hindistan-ABD ilişkilerinin geliştirilmesi, küresel barış, istikrar ve refahın teşvik edilmesi için tebrik ettiği Trump ile çalışma isteğini dile getirdi.

Avustralya Başbakanı Albanese, X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Başkan Donald Trump'ı seçim zaferi dolayısıyla kutluyorum. Avustralyalılar ve Amerikalılar büyük dost ve gerçek müttefikler. Birlikte çalışarak uluslarımız ve halklarımız arasındaki ortaklığın gelecekte de güçlü kalmasını sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, X'teki paylaşımında, "Güçlü liderliğiniz altında, Güney Kore-ABD ittifakının ve ABD'nin geleceği daha parlak olacaktır. Sizinle yakın çalışmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullanarak Trump'ı tebrik etti.

Norveç Başbakanı Store, X'teki paylaşımında, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Trump'ı tebrik ederek, "ABD, Norveç'in en önemli ortağı ve müttefiki. Yeni Trump yönetimi ile ilişkilerimizi güçlendirmeye devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Yeni Zelanda Başbakanı Luxon, X'teki paylaşımında, ABD'nin Yeni Zelanda'nın "en önemli ortaklarından biri" olduğunu ve Trump başkanlığındaki yeni yönetimle ikili ilişkilerin geliştirilmesi için çalışmayı beklediğini kaydederek Trump'ı tebrik etti.

Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu, X üzerinden, ABD ile işbirliğini güçlendirme, küresel barış ve refahı ilerletmek için Trump yönetimi ile beraber çalışmayı beklediğini kaydederek Trump'ı tebrik etti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, X üzerinden, zaferini ilan eden Trump'ı tebrik ederek "Çağımızın önemli zorlukları konusunda sizinle (Trump) ve yönetiminizle yakın bir şekilde çalışmayı dört gözle bekliyorum. Finlandiya ve ABD güvenlik, teknoloji ve iş dünyası da dahil olmak üzere pek çok alanda yakın müttefik." ifadelerini kullandı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, X hesabından Trump'ı tebrik ederek "Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. Başkanı olarak etkileyici zaferinizden dolayı sizi gönülden tebrik ediyorum. Seçilen Sayın Başkan, ortak değerlerimize, önceliklerimize ve çıkarlarımıza dayalı stratejik ikili ilişkileri geliştirmek için sizinle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." paylaşımını yaptı.