İnsani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye yol alan Küresel Kararlılık Filosu'nu kuşatan haydut İsrail, gemileri gasp etmeye başladı. Uluslararası sulardaki bu saldırı karşısında Batı medyası yine üç maymunu oynuyor.

44 farklı ülkeden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, doktor, avukat, gazeteci, sanatçı, siyasetçi ve aktivistlerden oluşan Küresel Kararlılık Filosu günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor.

Ancak haydut İsrail, gemileri korsanlıkla gasp etmeye başladı.

Batı medyası soykırımcı Netanyahu hükümetinin uluslararası sulardaki saldırılarına gözlerini kapattı.

Almanya merkezli Bild'in gündeminde spor vardı.

Kanada medyası, Şempanze araştırmacısı Jane Goodall'ın ölümünü manşetine taşıdı.

ABD'de ise gündem ABD ile sınırlı kaldı.