AA 06 Haziran 2020 Cumartesi 19:04 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 19:04

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ahmed er-Raysuni, Arap şer ekseninin, Arap Baharı'nı ve İslami hareketleri yok etmeyi amaçladığını belirtti.

"Arap şer ekseni dörtlüsü" başlığıyla kendi web sitesinde yayımladığı yazıda Raysuni, eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki'nin ortaya attığı "Arap şer ekseni" kavramının Katar'a abluka uygulayan ülkeleri (Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır ve Bahreyn) kapsadığını ifade etti.

Söz konusu şer ekseninin 4 hedefi olduğuna değinen Raysuni bunları, "Arap Baharı'nı engellemek, İslami hareketleri yok etmek, halklara seçme ve liderlerini denetleme hakkı veren demokratik eğilimler ile insan hakları düşüncesini ortadan kaldırmak" olarak sıraladı.

Raysuni, söz konusu tarafların, hedeflerini gerçekleştirmek için "büyük fonlar sağlamak, darbe yapmak ve çatışmaların fitilini ateşlemek, yazar, medya mensubu, sanatçı, istihbaratçı ve savaşçılardan paralı asker tutmak ve karalama kampanyaları için elektronik sinek orduları kurmak" gibi yollara başvurulduğunu kaydetti.

"Hafter, Arap şer ekseninin kuklası"

Merzuki geçen yıl yaptığı bir açıklamada, Arap Baharı'nın, Suriye ve Yemen'de iş savaşla, Mısır'da darbeyle, Tunus'ta ise satın alınmış basın ve yolsuz fonlarla yok edildiğini, şuanda ise Libya'da yok edilmeye çalışıldığını söylemişti.

Libya'daki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'i, Arap şer ekseninin kuklası olarak nitelendiren Merzuki, bu eksenin temelde Suudi Arabistan, BAE ve Mısır'la temsil edildiğini vurgulamıştı.