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Dünya

Dünya Müslüman Alimler Birliği: Göç eden halkların acıları küresel siyasi düzenin eseri

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, ülkelerinden göç etmeye çalışan halkların yaşadığı acıların dinle ilgisi bulunmadığını, küresel boyuttaki kötü siyasi düzenin bir eseri olduğunu belirtti.

AA24 Kasım 2021 Çarşamba 13:35 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 13:36
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Karadaği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa'ya göç edebilmek için Belarus-Polonya sınırında bekleyen göçmenlerin yaşadığı sıkıntılara dikkati çekti.

Belarus-Polonya sınırında vefat eden Yemenli, Suriyeli ve Iraklı 3 göçmenin yan yana mezarlarının bulunduğu bir fotoğrafı paylaşan Karadaği, "Onları sınırlar ayırdı, sığınma arayışındaki yolculukları birleştirdi. Sığınma acılarını anlatan bir fotoğraf." ifadelerini kullandı.

Karadaği, Yemen, Suriye ve Irak'a işaret ederek "Buralar, halkı göç eden, göç yolunda ve sürgünde ölen İslam tarihinin başkentleri ve en büyük medeniyetlerindendir." ifadelerine yer verdi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri ayrıca, bu halkların yaşadığı acıların dinle alakası bulunmadığını, küresel boyuttaki kötü siyasal düzenin bir eseri olduğunu kaydetti.

Aralarında Yemenli, Iraklı ve Suriyelilerin de bulunduğu yüzlerce kişi, Avrupa'ya göç edebilmek için haftalardır Belarus-Polonya sınırında zorlu yaşam şartları altında bekliyor.

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