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Dünya Müslüman Alimler Birliği: Mursi ölmedi yavaş yavaş öldürüldü

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, 'Mursi ölmedi! Azgın bir grup tarafından yavaş yavaş öldürüldü' dedi.

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Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için "Ölmedi, yavaş yavaş öldürüldü" değerlendirmesinde bulundu.
 
Karadaği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mursi ölmedi! Azgın bir grup tarafından yavaş yavaş öldürüldü. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Hakların zayi olmayacağı bir yere gitti. Kendisine zulmedenleri ve katillerini kudretli ve güçlü olan Allah'a şikayet edecek." ifadelerini kullandı.
 
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği ayrıca akan kanların boşa gitmeyeceğini belirtti.
 
- Mahkeme salonunda vefat etti
 
Mısır devlet televizyonu, Mursi'nin bugün çıkarıldığı mahkemede geçirdiği baygınlık sonrası hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
 
Ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi söz konusu davada "casuslukla" suçlanıyordu.
 
Mısır'ın demokratik serbest seçimlerle işbaşına gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Dakikalarca dans eden yılanlar kendilerini izleyenleri hayran bıraktı

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