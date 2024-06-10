Dünya Müslüman Alimler Birliği, Nusayrat saldırısını kınadı

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Nusayrat saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Genel Başkan Ali Muhyiddin el-Karadaği ile Genel Sekreter Ali Muhammed es-Sallabi'nin imzasını taşıyan açıklamada, 270'i aşkın masumun ölmesine, yüzlerce kişinin de yaralanmasına sebep olan ve uluslararası hukuk ile uluslararası insancıl hukuku açıkça çiğneyen "Nusayrat katliamı" kınandı.

Açıklamada, Arap ve İslam ülkelerinin yanı sıra uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Filistin halkına yönelik saldırıların durdurulması için sorumluluk alması gerektiği kaydedildi.

BM ile diğer uluslararası kuruluşların, saldırıların durdurulması ve bu suçların faillerinini adalete teslim edilmesi için derhal harekete geçmesi istenen açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliğine, Filistin halkına koruma sağlanması ve Gazze'ye yardım girişlerinin yapılması için birlikte hareket etme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in işlediği suçları araştırmak ve devam eden ihlallerine ilişkin periyodik raporlar sunmak üzere bağımsız uluslararası soruşturma komitesi kurulması çağrısı yinelendi.

İsrail ordusunun 8 Haziran'da Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 64'ü çocuk, 57'si kadın 274 Filistinlinin öldüğü, 153'ü çocuk, 161'i kadın 698 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.