Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına kınama

İsveç polisinin Kur'an-ı Kerim'in bir nüshasını yakmayı amaçlayan gösteri düzenlemeye izin vermesinin ardından Dünya Müslüman Alimler Birliği tarafından Karadaği'nin imzasıyla yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bu ırkçılıktır, özgürlük değildir ve resmi makamların desteklediği bireysel vahşete susulmamalıdır." ifadesine yer verildi.

Bunun aşırılık yanlısı Salwan Momika tarafından Kurban Bayramı'nın ilk gününde yapılmasının planlandığı kaydedilen açıklamada, olayın ayrıca temyiz mahkemesinin, polisin Kur'an-ı Kerim'i yakmak için düzenlenecek protesto gösterilerine getirdiği yasağı reddetmesinden iki hafta sonraya denk geldiğine işaret edildi.

İsveç polisi bugün yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'nın ilk gününe eşzamanlı olarak Medborgarplatsen'de bulunan Stockholm Camisi önünde Kur'an-ı Kerim'in bir nüshasını yakmayı amaçlayan gösteriye izin verdiğini duyurmuştu.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı.