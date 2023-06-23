İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Haziran 2023 Cuma / 5 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,2429
  • EURO
    27,5418
  • ALTIN
    1557.85
  • BIST100
    5582.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Yahudi yerleşimcilerin alçak saldırısına tepki
Dünya

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Yahudi yerleşimcilerin alçak saldırısına tepki

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Yahudi yerleşimcilerin İsrail işgali altındaki Filistin'in Urif şehrindeki bir camiye girerek Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı gerçekleştirmesine tepki gösterdi.

AA23 Haziran 2023 Cuma 22:16 - Güncelleme:
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Yahudi yerleşimcilerin alçak saldırısına tepki
ABONE OL

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin yaptığının "şiddetle kınandığı", "bu barbarca ve yüz kızartıcı eylemin İslam'ın kutsal değerlerine açık bir saldırı olduğu ve dünyadaki tüm Müslümanların duygularını hedef aldığı" ifade edildi.

Filistin davasına, halkına destek olmak ve Mescid-i Aksa'yı korumanın, tüm Müslümanlar için dini bir zorunluluk olduğu kaydedilen açıklamada, Müslümanlara bu zorunluluğu yerine getirmek için maddi olarak, siyaset, medya ve ilim alanlarını kullanarak bu desteği sağlama çağrısı yapıldı.

Yahudi yerleşimcilerin yaptığı eylemlerin, Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarının, Filistinlilere saldırılarının, kesin ve açık bir dille reddedildiği vurgusu yapılan açıklamada, başta yöneticileri olmak üzere İslam ümmetinden Kur'an-ı Kerim, Mescid-i Aksa ve Filistin halkı için seferber olması istendi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı organize saldırılara girişen Yahudi yerleşimciler, bugün Urif beldesinde bir camiye saldırarak camideki Kur'an-ı Kerim'i yırtmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

  • Dünya Müslüman Alimler Birliği
  • Yahudi yerleşimciler
  • Filistin

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.