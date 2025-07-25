Dünya orman yangınlarının etkisi altında! İtalya'da tatil köyü tahliye edildi

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Palermo kentinin Partinico ile San Giuseppe Jato beldeleri arasında orman yangını çıktı.

Pioppo'da dün akşam saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangını sürüyor.

İtfaiye ekiplerinin geceden beri yangını söndürmek için müdahale ettiği yangın, zaman zaman çevredeki yerleşim yerlerini de tehdit edecek duruma geldi. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Yangının rüzgarın da etkisiyle hızla yayılması dolayısıyla tatil köyündeki 180 kişi bölgeden tahliye edildi.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, çevreden geçen bazı kara yollarının bir bölümü trafiğe kapatıldı, bazı tren seferleri de geçici olarak durduruldu.

İtfaiye ekiplerinin geceden beri söndürmek için müdahale ettiği yangın, zaman zaman çevredeki yerleşim yerlerini de tehdit edecek duruma geldi.