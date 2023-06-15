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Dünya

Dünya rekoru! 801 gram ağırlığındaki böbrek taşı ameliyatla çıkarıldı

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da bir hastadan, dünyanın en geniş çaplı ve en ağır böbrek taşı çıkarıldı.

AA15 Haziran 2023 Perşembe 20:53 - Güncelleme:
Dünya rekoru! 801 gram ağırlığındaki böbrek taşı ameliyatla çıkarıldı
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CNN'in haberine göre, 62 yaşındaki emekli asker Canistus Coonghe, karın ağrısı nedeniyle Kolombo Askeri Hastanesine gitti.

Böbreğinde taş olduğu anlaşılan Coonghe, 1 Haziran'da ameliyata alındı.

Doktorlar, operasyonda Coonghe'nin böbreğinden 13,3 santimetre boyunda, 10,5 santimetre eninde ve 801 gram ağırlığında taş çıkardı.

Böbrek taşı, "dünyanın en geniş" ve "dünyanın en ağır böbrek taşı" olmak üzere iki ayrı kategoride Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Guinness de kırılan rekorları doğruladı.

Daha önce "dünyanın en büyük" böbrek taşı rekoru, 2008'de Pakistan'daki bir hastadan çıkarılan 620 gramlık böbrek taşıyla, "dünyanın en ağır böbrek taşı" rekoru ise 2004'te Hindistan'daki bir hastadan alınan 13 santimetre boyundaki böbrek taşıyla kırılmıştı.

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