AA 25.12.2019 21:23 - Güncelleme: 25.12.2019 22:06

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilindeki sivillerin sağlık durumundan büyük endişe duyulduğunu, son günlerde bölgede artan saldırılardan dolayı 130 bin sivilin yerinden edildiğini bildirdi.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, isim verilmeden Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki saldırılarına atıfta bulunuldu.

"DSÖ, Suriye'nin kuzeybatısındaki sağlık koşullarının kötüleşmesinden derin endişe duyuyor." ifadesine yer verilen açıklamada, bölgedeki saldırıların siviller üzerindeki olumsuz etkilerinin yanı sıra zorlu hava koşullarının insani durumu daha da zorlaştırdığına dikkat çekildi.

Açıklamada, Suriye genelinde sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyan 12 milyon kişinin, 2,7 milyonunun ülkenin kuzeybatısında, 500 bininin de İdlib'in güneyinde yaşadığı belirtildi.

İdlib'de şimdiye kadar 14 temel sağlık merkezi ve 2 hastanenin güvenlik koşulları nedeniyle kapatıldığının DSÖ'ye bildirildiği aktarılan açıklamada, bölgedeki saldırıların devam etmesi durumunda faaliyette olan 42 sağlık kuruluşunun da hizmetlerini askıya alma riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, kasım ayında Suriye genelinde sağlık kuruluşlarına yapılan 83 saldırının 63'ünün (yüzde 83) İdlib'de olduğu bilgisi paylaşıldı.

DSÖ Doğu Akdeniz Bölgesi Acil Sağlık Durumları Direktörü Richard Brennan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bölgede son dönemde tırmanışa geçen askeri gerginlikler, sivil kayıplara, yaralanmalara ve insanların acılarının şiddetlenmesine yol açtı. Kadın, çocuk ve yaşlılar da dahil 130 bin kişi yerinden edildi. Bazı siviller ise Suriye'deki 9 yıllık savaş boyunca 3 kez yerinden edildi." ifadesini kullandı.

Brennan, söz konusu 130 bin sivilin hangi tarihten bu yana yerinden edildiğini ise belirtmedi.

Siviller Türkiye sınırına yığılmaya devam ediyor

İdlib'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle 24 saatte 2 bin sivil daha Türkiye sınırı hattı yakınlarına göç etmek zorunda kalırken, kasım başından bu yana yerinden edilen sivil sayısı 217 bine yükseldi.

Rejim ve destekçilerinin kasım ayı başından itibaren süren saldırıları ve 20 Aralık'ta başlattıkları operasyon neticesinde İdlib'in güney kesimlerindeki nüfus, Türkiye sınırı hattına doğru yığılmaya devam ediyor.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı. Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu alanlardan nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 2019 içerisinde bir milyonu aştı.